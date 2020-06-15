Платное тестирование на COVID-19 и антитела в Витебске уже прошли около 100 человек

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 июня в Витебске платно можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие в организме антител к коронавирусу. В первый день такой возможностью воспользовались около 100 человек, рассказали в программе "Новости 24 часа" на СТВ, сообщает БЕЛТА.

Сдать тест на коронавирус методом ПЦР можно в Витебской городской центральной поликлинике каждый будний день с 8.00 до 12.00, записавшись заранее по телефону. Но есть нюанс: мазок возьмут только у тех, кто выезжает за границу. Доказательством считается, например, билет на самолет. Сертификат об отсутствии инфекции у белорусов на сегодня требуют Украина и Египет.

Главный врач Витебской городской центральной поликлиники Станислав Титович рассказал: некоторые люди обращаются за тестом уже сейчас, хотя за границу собираются, например, в августе. "Конечно, так делать не надо, потому что в основном требование в ряде стран - за два дня до пересечения границы", - отметил медик. По его словам, результат теста человек может получить на следующий день с 8.00.

В Витебском областном диагностическом центре делают экспресс-тесты на антитела. Они доступны для всех без исключения. Экспресс-тесты показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом. "Достаточно простая методика. Взяли кровь, отцентрифугировали, поскольку мы делаем это из сыворотки крови. После чего нанесли на кассетку, в луночку - через 15 минут получили результат", - объяснил заведующий лабораторией центра Алексей Тетерев.

Как сообщалось, в Витебском областном диагностическом центре исследования проводятся с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54 или 8 (0212) 42-63-69, а также на сайте центра. При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.

Стоимость экспресс-теста для граждан Беларуси - Br21,8, для иностранцев - Br37,8.-0-