Плеханов: новогодние корпоративы в Минске не под запретом, но есть рекомендации

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневное посещение ресторанов столицы не запрещено, проведение заказных мероприятий, новогодних корпоративов лишь рекомендовано исключить - окончательное решение за местными властями и руководством заведений. Такой комментарий дал сегодня журналистам заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В части запрета на проведение корпоративов: он исходит от Министерства здравоохранения, а также регулируется внутренними локальными документами. Так, решением Мингорисполкома №1069 от 7 апреля 2020 года в редакции от 22 октября рекомендовано исключить проведение заказных мероприятий в объектах общественного питания, но не запретить", - сказал Дмитрий Плеханов.

Он пояснил, что окончательное решение по плану проведения мероприятий принимают местные исполнительные власти и руководство субъекта хозяйствования. "Если есть рекомендация, то есть и ограничения. Так, на мероприятиях в заведении может быть заполняемость зала до 50%, при этом на танцполе может быть только одна компания", - добавил Дмитрий Плеханов.

В Минске заведениям общественного питания не будут ограничивать время работы до 23.00, за исключением предприятий, расположенных в жилых помещениях. Это касается и новогодней ночи.

"Посетители обязаны соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование в 1,5 м. Персонал также должен соблюдать необходимые меры - дезинфицировать столы, поверхности, само помещение не менее 60 минут в течение работы, носить маски", - напомнил Дмитрий Плеханов.

Он еще раз подчеркнул, что ежедневное посещение ресторанов не запрещено.-0-