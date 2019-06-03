Площадь борщевика Сосновского в Гродненской области за 5 лет сократилась на 32%

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области с 2014 года удалось более чем на 30% сократить площадь произрастания борщевика Сосновского. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Большое внимание в регионе уделяется регулированию распространения инвазивных растений, таких как борщевик Сосновского и золотарник канадский. На эти мероприятия из бюджета в 2019 году выделено более Br221 тыс.

"Около Br60 тыс. из них направлено на предупреждение распространения и сокращение площади борщевика Сосновского. Благодаря системной работе в этом направлении за пять лет площадь его произрастания сократилась на 32% - с 183 до 125 га на конец 2018 года", - отметили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Наибольшая площадь сохраняется в Волковысском районе (42 га).

На борьбу с золотарником канадским в 2019 году в области будет направлено около Br160 тыс. "В прошлом году выявлено более 520 мест произрастания этого инвазивного растения. Наиболее сложная ситуация на территориях Слонимского, Свислочского и Волковысского районов", - рассказали в комитете.

Корни золотарника вырабатывают вещества, которые подавляют рост других растений. Вслед за этим исчезает большинство луговых насекомых, птиц, мелких млекопитающих. Неконтролируемое распространение этого растения приводит к угнетению и даже полному вытеснению аборигенных растений. В луговых и пойменных экосистемах, где поселяется золотарник, меняются состав и структура сенокосных угодий, значительно ухудшается качество сена. Кроме того, этот сорняк считается агрессивным аллергеном.

Борщевик Сосновского - крупное многолетнее растение, которое представляет угрозу здоровью людей. Соприкосновение с его стеблями, листьями и цветками приводит к появлению на коже сильных и долго не заживающих ожогов. Кроме того, он вызывает экологические проблемы, поскольку из-за быстрого развития популяций вытесняет другие растения.

Специалисты напоминают, что при обнаружении на своем участке инвазивных растений их нужно уничтожать. Делать это можно по-разному: скашивая, уничтожая вручную или механическим способом, запахивая или засевая территорию травосмесями или лесными культурами.-0-