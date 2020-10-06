Площадь заказников местного значения в Витебской области увеличат почти на 2,5 тыс. га

6 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области площадь заказников местного значения в ближайшие два года увеличится почти на 2,5 тыс. га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Это обусловлено тем, что в 2021-2022 годах планируется объявление новых заказников местного значения в Ушачском, Витебском и Городокском районах. В результате площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона составит около 400 тыс. га, или 9,98%.

В комитете отметили, что с 2010 по 2020 год в регионе были объявлены 4 заказника республиканского значения - "Споры" (Поставский район), "Дрожбитка-Свина" (Полоцкий район), "Жада" (Миорский и Шарковщинский районы) и "Янка" (Шарковщинский район); 10 заказников местного значения - "Сита" (Браславский район), "Кораневский" (Бешенковичский район), "Гиньково" (Глубокский район), "Верховье Ловати" (Городокский район), "Голубицкая пуща" (Докшицкий и Глубокский районы), "Потоки", "Шаповальский мох" (Полоцкий район), "Великий мох юховичский", "Заборовский мох", "Нещердо" (Россонский район); 10 памятников природы республиканского значения и 5 памятников природы местного значения.

В настоящее время в Витебской области насчитывается 319 ООПТ: "Березинский биосферный заповедник", 2 национальных парка - "Браславские озера" и "Нарочанский" (частично), 25 заказников республиканского значения, 86 памятников республиканского значения, 64 заказника и 141 памятник природы местного значения. Их территория занимает 397,5 тыс. га, или 9,93% площади области.

Одна из наиболее уникальных охраняемых территорий региона - Березинский биосферный заповедник, образованный 30 января 1925 года. Он имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО, награжден европейским дипломом Совета Европы для особо охраняемых природных территорий. К числу крупнейших заказников области относятся "Красный Бор" (Верхнедвинский и Россонский районы) площадью 35 тыс. га, "Освейский" (Верхнедвинский район, 30,5 тыс. га), "Козьянский" (Полоцкий и Шумилинский районы, 26 тыс. га) и "Ельня" (Миорский район, 25,3 тыс. га).-0-