Площади заказников "Фаличский мох" и "Выдрица" изменены

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площади и границы республиканских заказников "Фаличский мох" и "Выдрица" изменены. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров №59 и №61 от 1 февраля 2020 года, которые сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Общая площадь заказника "Фаличский мох" увеличена на 1229,2 га (до 3176,41 га) за счет земель лесного фонда Стародорожского опытного лесхоза.

Управление заказником передано Стародорожскому райисполкому. На территории заказника теперь запрещены рубки главного пользования (за исключением некоторых участков лесного фонда), заготовка сока, дикорастущих растений и их частей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, охота - с 1 марта по 14 мая.

Площадь заказника "Выдрица" уменьшена (на 156,62 га) до 17 403,38 га. В соответствии с постановлением №61, управление заказником осуществляют Жлобинский и Светлогорский райисполкомы.

На его территории действуют ограничения и запреты согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях". Запрещаются заготовка дикорастущих растений и их частей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сенокошение (с 1 апреля по 15 июня), а также использование юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил. Исключение составляют водные транспортные средства государственных органов и организаций (согласно закону "Об особо охраняемых природных территориях"), а также Жлобинского и Светлогорского райисполкомов.-0-