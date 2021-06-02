Площадка для воркаута появилась в Горках

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Современную площадку для активных занятий спортом открыли сегодня в Горках. Она разместилась в дворовой зоне одного из микрорайонов райцентра, где живет много молодых семей, - по улице Вокзальной. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий сектором спорта и туризма Горецкого райисполкома Сергей Самкович.

Подарок жителям Горок преподнес Могилевский филиал РУП "Белтелеком". "Идея построить такую площадку появилась еще в прошлом году, но из-за пандемии проект немного сместился по срокам. Несколько месяцев назад работу возобновили. Уже сегодня у ребят оборудованная площадка для воркаута, на которой установлены разноуровневые брусья, спортивные лестницы, кольца, скамьи для упражнений на пресс, комплекс турников", - рассказал Сергей Самкович.

Участниками торжественного открытия стали семьи с детьми - всего около 60 человек. Для них подготовили музыкальную программу, спортивные конкурсы, научное шоу и аквагрим.

В прошлом году спортивную площадку для воркаута от "Белтелекома" установили в Мстиславле.-0-