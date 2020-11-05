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05 ноября 2020, 09:37

Площадки для мини-футбола откроются в трех городах Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в городах Кричев и Климовичи Могилевской области пройдет открытие площадок для мини-футбола. Завтра такую же площадку планируют открыть в Хотимске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новые спортивные объекты - современные площадки с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, оборудованы всем необходимым. Их размеры 20х40 метров.

"У нас в городе есть тренировочные площади, но такая будет первой, - отметил заведующий сектором спорта и туризма Кричевского райисполкома Игорь Коровкин. - Приятно, что такие социальные проекты, которые реализуются при поддержке руководства, помогают развивать спортивное движение в малых городах нашей республики".

В Кричеве площадка разместится у городского стадиона "Сож 2002" и будет принадлежать Кричевскому ФОКу. "В первую очередь, это большой подарок для наших маленьких спортсменов. На новой площадке смогут тренироваться подопечные СДЮШОР Кричевского района. Только в спортивной школе у нас профессионально занимаются спортом 100 детей, из которых 40 - девочки. Потому это очень важный и нужный для нас спортивный объект", - отметил Игорь Коровкин.

Серьезным подарком такую спортивную площадку считают и в Климовичах. "Новая спортплощадка разместится на территории средней школы №3. Здесь смогут играть и тренироваться школьники, учащиеся спортивной школы и даже взрослые. Важно, что в нашей стране уделяют большое внимание развитию спорта. Детям хочется тренироваться в современных и удобных условиях", - отметил заведующий сектором спорта и туризма Климовичского райисполкома Равиль Сабиров.

Новые спортивные объекты в городах Могилевской области построили по социальному проекту "Bonfesto - детям". Его совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола при участии местных органов власти.-0-

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