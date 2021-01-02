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02 января 2021, 15:16

По музею в год: что нового появилось в Брестской крепости

В 2018 году в Брестской крепости начали реализацию проекта Союзного государства Беларуси и России. За это время в мемориальном комплексе капитально отремонтировали и реставрировали некоторые сооружения, создали новые музеи. За кропотливую работу и значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне коллектив мемориала удостоен специальной премии Президента. Как достопримечательность изменилась за последние три года? Об этом корреспондент БЕЛТА узнала у директора МК "Брестская крепость-герой" Григория Бысюка.

- Григорий Григорьевич, первое, о чем хочется спросить: сильно ли внешне изменился мемориальный комплекс?

- Возможно, кто-то с первого взгляда даже не заметит этих перемен. Но проделан большой объем работ, от которых зависит состояние сооружений. К примеру, некоторые руины мы законсервировали. Заменили 12 тыс. кв.м кровли южной и юго-западной казарм. Обновили декоративно-художественную подсветку, капитально отремонтировали мост через реку Мухавец.

За три года у нас появилось три новых экспозиции. Думаю, ни один музей в республике за такое короткое время не вводил столько экспозиционных площадей.

- Как публика оценивает новые экспозиции?

- Вообще с 2015 года у нас появились такие экспозиции, как "Музей войны - территория мира" и "Летопись Брестской крепости". Немало нового посетителей ждет в Восточном форту, пороховом погребе "Армейский клуб". Также теперь имеем и дополнительный экскурсионный маршрут в подвалы 333-го полка. То есть люди, которые не были в крепости лет пять-шесть, придя сюда, увидят много нового. Каждая из экспозиций не похожа на другие. Даже если какие-то темы пересекаются, они подаются в разных ракурсах. В некотором смысле это возможность открыть для себя Брестскую крепость заново.

Например, я бы назвал уникальной экспозицию "Летопись Брестской крепости". Аналогов ей нет в Беларуси. Интереснейший объект - Восточный форт. Безусловно, он заслужил внимание к своей истории, главная страница которой - героическая оборона форта. С июля, несмотря на пандемию, там побывали более 6 тыс. человек. Уверен, в перспективе это будет один из самых посещаемых объектов мемориального комплекса.

- Судя по всему, практически готов к встрече туристов и реконструированный Пятый форт?

- Уже подписаны акты о завершении работ. Пятый форт тоже вызывает повышенный интерес у брестчан и гостей города. Его посещаемость растет, несмотря на то, что до реконструкции там почти не было экспонатов. Сейчас создали достойную экспозицию, посвященную фортификационному делу. Открыть ее планируем в январе.

Пятый форт интересен не только своей историей. Кто-то сможет открыть его как рекреационную зону. Поэтому вместе с местными властями хотелось бы благоустроить прилегающую территорию. Рядом строится новый микрорайон, и мы надеемся, что здесь улучшится транспортное сообщение. К слову, ждем нового графика движения автобусов и в район мемориального комплекса.

- Работа, конечно, проделана колоссальная. Где сотрудники мемориала собирали информацию и предметы для новых экспозиций?

- В первую очередь создавали экспозиции за счет собственных фондов. В нашей коллекции насчитывается более 90 тыс. предметов. Работали в отечественных архивах, в России и Литве, побывали в зарубежных музеях. Некоторые предметы приобрели в антикварных магазинах.

Что касается использования интерактивных форм в музейном деле, то, считаю, к ним нужно подходить очень аккуратно. Перенасыщать нельзя. Сейчас любую информацию люди могут найти в интернете. Самое важное, чтобы посетитель мог ощутить эффект присутствия, увидеть артефакты, оригинальные предметы, которые затрагивают душу.

- Напоследок хочется спросить вот о чем. Крепость для брестчан - не только мемориальный комплекс, но и любимое место отдыха. Что нужно делать, чтобы люди хотели приходить сюда снова и снова?

- Действительно, многие жители города любят совершать прогулки по территории крепости. Думаю, возможностей для привлечения гостей будет больше. На форуме регионов Беларуси и России было поддержано наше предложение о продолжении работ на других объектах крепости. А на территории Кобринского укрепления планируется создать республиканский молодежно-патриотический центр. Если планы воплотятся в жизнь, мы получим еще больше точек притяжения.

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