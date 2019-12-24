По современным стандартам: школа в агрогородке Радуга Ветковского района открыта после реконструкции

24 декабря, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Радужская средняя школа имени М.Г.Батракова в Ветковском районе открылась сегодня после масштабной реконструкции. С важным событием в канун Нового года поздравил школьников, педагогический коллектив, родителей ребят председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня открывает двери обновленная, отремонтированная по современным требованиям и стандартам школа. Она станет достойным украшением агрогородка и продолжением общего благоустройства, которое два года назад было начато в Ветковском районе", - сказал Геннадий Соловей.

Геннадий Соловей

Губернатор подчеркнул, что государство, местная власть будут и дальше создавать комфортные, достойные условия для жизни и работы на селе. "Именно в сельской местности, в небольших городках ярко проявляется национальная самобытность, сохраняется культура, растут спортивные звезды. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы стиралась грань между городом и селом, чтобы качество жизни в сельской местности не уступало городскому", - подчеркнул руководитель области. Он отметил, что в 2020 году в Кормянском районе приступят к строительству и реконструкции школы. Новые объекты появятся и в городах. "На следующий год заложены планы по строительству школы в Гомеле, детского сада в Мозыре. Также планируются глобальные ремонтные проекты", - отметил глава региона.

По его мнению, обновленный облик учреждения в Радуге изменит и отношение школьников к учебному процессу: они станут более ответственными, смогут лучше усваивать материал. "Мы еще прославим эти стены. Вы о нас еще не раз из газет узнаете", - обещали в ответ на праздничной линейке ребята.

Здание школы в Радуге 1965 года постройки не соответствовало современным требованиям, и было принято решение о строительстве и реконструкции объекта в три этапа. Первый - это пристройка к старому зданию пищеблока, второй - пристройка нового учебного блока, третий - реконструкция старого здания.

К реконструкции приступили в мае 2018 года. Как отметила директор школы Алла Евтухова, на протяжении этого времени шум строительных работ перекликался со школьными звонками и голосами ребят. "Мы очень рады, что наша мечта о новой школе сбылась в канун новогодних и рождественских праздников", - сказала она.

После масштабных работ в обновленном блоке разместились учебные кабинеты для 1-8-х классов. Здесь же - актовый зал, медицинский пункт, учительская, комната психологической разгрузки, кабинеты администрации.

На работы на объекте израсходовано свыше Br2,11 млн. Часть средств - из областного бюджета, большая часть - за счет субвенций, переданных из республиканского бюджета на финансирование расходов госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подрядной организацией, осуществлявшей строительство, выступило ОАО "Гомельский объединенный строительный трест".

В настоящее время в школе обучаются 109 ребят из агрогородка и окрестных населенных пунктов. Сюда подвозят 55 учеников. В 10-е классы приходят выпускники ближайших базовых школ.

"Агрогородок Радуга развивается, имеет хорошие перспективы, здесь строятся дома, потому есть уверенность, что количество детей в школе будет только прирастать", - подчеркнул начальник отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Сергей Любимов.-0-

Фото Сергея Холодилина