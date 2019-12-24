По современным стандартам: школа в агрогородке Радуга Ветковского района открыта после реконструкции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 24 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:48 В Бресте на пешеходном переходе сбили старшеклассницу Происшествия
15:47 Лукашенко: суверенитету Беларуси могут угрожать только трудности в экономике Президент
15:33 В Щучине подростки обокрали магазин Происшествия
15:32 Минтранс вручил подарки воспитанникам образовательного комплекса в Вилейском районе Регионы
15:29 Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси Культура
15:28 В Могилевском районе в ДТП пострадали два человека Происшествия
15:23 Беларусь выступает форпостом России - Лукашенко Президент
15:22 Лукашенко: все, о чем договоримся с Россией, будет реализовано Президент
15:20 Партии "незамерзаек" с превышением доли метанола изъяты из реализации в Гомельской области Регионы
15:13 Лукашенко объяснил, на каких условиях возможно углубление интеграции с Россией Президент
15:13 Стипендии из бюджета Минска в 2020 году получат 70 спортсменов Регионы
15:10 "Помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом" - Лукашенко о смертной казни Президент
15:07 В Бобруйском районе пешеход попал под колеса фуры и легковушки Происшествия
15:07 ФОТОФАКТ: Новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по улицам Витебска Регионы
15:02 Могучая рать и тевтонские рыцари - что известно о подаренных Лукашенко шахматах от Венедиктова Президент
15:00 Лукашенко не исключает совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио Президент
14:51 Кочанова ориентирует депутатов Мингорсовета на решение проблемы долгостроев Регионы
14:47 Беларусбанк подарил брестскому хоспису автомобиль Общество
14:46 Кабмин Украины предлагает приравнять электронные сигареты к табачным В мире
14:41 Лукашенко рассказал, чем Беларусь ценна для России Президент
14:38 В Оршанском районе нашли останки женщины Происшествия
14:34 Проезд в Минске и пригороде подорожает с 26 декабря Регионы
14:34 Лукашенко показали форму белорусских спортсменов для Олимпиады в Токио Президент
14:32 Лукашенко рассказал подробности переговоров с Россией по поставкам нефти и газа Президент
14:30 Леонид Заяц: мы должны уделять внимание самому дорогому, что у нас есть, - детям Регионы
14:28 Все должны быть в равных условиях: в Гродно прошла встреча представителей Минтранса и перевозчиков Регионы
14:26 В Беларуси будут созданы бюджетные организации по обслуживанию учреждений социальной сферы Президент
14:26 Лукашенко об интеграции с Россией: очень важно никого не отпугнуть, не создать почву для драк Президент
14:24 Лукашенко: мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь Президент
14:18 Парень украл из минской бильярдной Br7,6 тыс. и собирался уехать в Одессу Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
24 декабря 2019, 14:05

По современным стандартам: школа в агрогородке Радуга Ветковского района открыта после реконструкции

24 декабря, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Радужская средняя школа имени М.Г.Батракова в Ветковском районе открылась сегодня после масштабной реконструкции. С важным событием в канун Нового года поздравил школьников, педагогический коллектив, родителей ребят председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня открывает двери обновленная, отремонтированная по современным требованиям и стандартам школа. Она станет достойным украшением агрогородка и продолжением общего благоустройства, которое два года назад было начато в Ветковском районе", - сказал Геннадий Соловей.

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей

Губернатор подчеркнул, что государство, местная власть будут и дальше создавать комфортные, достойные условия для жизни и работы на селе. "Именно в сельской местности, в небольших городках ярко проявляется национальная самобытность, сохраняется культура, растут спортивные звезды. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы стиралась грань между городом и селом, чтобы качество жизни в сельской местности не уступало городскому", - подчеркнул руководитель области. Он отметил, что в 2020 году в Кормянском районе приступят к строительству и реконструкции школы. Новые объекты появятся и в городах. "На следующий год заложены планы по строительству школы в Гомеле, детского сада в Мозыре. Также планируются глобальные ремонтные проекты", - отметил глава региона.

По его мнению, обновленный облик учреждения в Радуге изменит и отношение школьников к учебному процессу: они станут более ответственными, смогут лучше усваивать материал. "Мы еще прославим эти стены. Вы о нас еще не раз из газет узнаете", - обещали в ответ на праздничной линейке ребята.

Здание школы в Радуге 1965 года постройки не соответствовало современным требованиям, и было принято решение о строительстве и реконструкции объекта в три этапа. Первый - это пристройка к старому зданию пищеблока, второй - пристройка нового учебного блока, третий - реконструкция старого здания.

К реконструкции приступили в мае 2018 года. Как отметила директор школы Алла Евтухова, на протяжении этого времени шум строительных работ перекликался со школьными звонками и голосами ребят. "Мы очень рады, что наша мечта о новой школе сбылась в канун новогодних и рождественских праздников", - сказала она.

После масштабных работ в обновленном блоке разместились учебные кабинеты для 1-8-х классов. Здесь же - актовый зал, медицинский пункт, учительская, комната психологической разгрузки, кабинеты администрации.

На работы на объекте израсходовано свыше Br2,11 млн. Часть средств - из областного бюджета, большая часть - за счет субвенций, переданных из республиканского бюджета на финансирование расходов госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подрядной организацией, осуществлявшей строительство, выступило ОАО "Гомельский объединенный строительный трест".

В настоящее время в школе обучаются 109 ребят из агрогородка и окрестных населенных пунктов. Сюда подвозят 55 учеников. В 10-е классы приходят выпускники ближайших базовых школ.

"Агрогородок Радуга развивается, имеет хорошие перспективы, здесь строятся дома, потому есть уверенность, что количество детей в школе будет только прирастать", - подчеркнул начальник отдела образования, спорта и туризма Ветковского райисполкома Сергей Любимов.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Ветка Соловей школы
Новости рубрики Регионы
Фото Минтранса Минтранс вручил подарки воспитанникам образовательного комплекса в Вилейском районе
Фото Pixabay Партии "незамерзаек" с превышением доли метанола изъяты из реализации в Гомельской области
Фото из архива Стипендии из бюджета Минска в 2020 году получат 70 спортсменов
ФОТОФАКТ: Новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой курсирует по улицам Витебска
Фото из архива Кочанова ориентирует депутатов Мингорсовета на решение проблемы долгостроев
Фото из архива Проезд в Минске и пригороде подорожает с 26 декабря
Главное
Александр Лукашенко и Алексей Венедиктов Лукашенко: мы никаким суверенитетом не делимся - ни Россия, ни Беларусь
Лукашенко рассказал подробности переговоров с Россией по поставкам нефти и газа
Беларусь может заработать на экспорте туруслуг по итогам года около $250 млн
С Рождеством! До конца года в домах "Ванкувер" и "Лос-Анджелес" - рассрочка на 10 лет
Топ-новости
Лукашенко об интеграции с Россией: очень важно никого не отпугнуть, не создать почву для драк
Лукашенко не исключает совместное участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх в Токио
"Помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом" - Лукашенко о смертной казни
В Беларуси будут созданы бюджетные организации по обслуживанию учреждений социальной сферы
Проезд в Минске и пригороде подорожает с 26 декабря
Кочанова ориентирует депутатов Мингорсовета на решение проблемы долгостроев
Пусть все получится - Петришенко поздравил воспитанников Борисовского дома ребенка
Профсоюзные правовые приемы пройдут 26 декабря в Беларуси
Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси
Проект закона "О туризме" планируется внести в парламент в 2020 году
Мингорисполком и облисполкомы 28 декабря проведут прямые телефонные линии
"Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах
Милиция советует отказаться от самостоятельного запуска фейерверков на Новый год
Белорусская экспозиция будет представлена на турвыставке Balttour-2020 в Риге
Сквер Погулянка, Еврейский мемориальный парк и ул.Лепельская появятся в Минске
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.