Победителей конкурса "Ученик года Минской области" назовут в Слуцке 10 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Ученик года Минской области - 2019" состоится 10 января в Слуцком центре детского творчества. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В этот день будут названы имена лучших учащихся, проявивших себя в 2019 году в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности и внесших свой вклад в копилку достижений столичного региона. Среди них победители республиканских, международных олимпиад, конференций, конкурсов и проектов, состязаний, а также лидеры детских и молодежных общественных объединений, ученического самоуправления, волонтерского движения.

В торжественной обстановке наградят 25 лучших школьников области в пяти номинациях: "Учебная деятельность", "Спортивная деятельность", "Творческая деятельность", "Проектная деятельность", "Общественная и трудовая деятельность". Победителям вручат свидетельства, памятные статуэтки и знаки главного управления по образованию Минского облисполкома. Кроме того, ребят ожидают сладкие подарки, музыкальные номера и творческие сюрпризы.

Торжественное мероприятие проводится в регионе в пятый раз и станет завершающим аккордом благотворительной акции "Наши дети". В этот день победители конкурса посетят Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы поздравить его воспитанников с новогодними праздниками и вручить им подарки.-0-