Победителей творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" наградили в Минске

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" наградили сегодня в Минске в Доме прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего было подано 97 заявок от 81 редакции (7 республиканских и 63 региональных печатных СМИ, 4 республиканских и 7 региональных электронных СМИ). Больше всего поступило работ из Гомельской области. "Все они заслуживают внимания и благодарности. Жюри было сложно выбрать лучшие материалы. Основными критериями оценки стали полнота раскрытия темы, системность и регулярность ее освещения, профессионализм авторов", - отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский.

Он обратил внимание на то, что необходимо находить новые формы подачи информации, активнее пропагандировать семейные ценности.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина подчеркнула, что материнство - высокая миссия женщины. "Мы - союз женщин - видим нашу роль в том, чтобы через свои инициативы содействовать укреплению института материнства. Нет ничего более важного в жизни каждого человека, чем семья. И крепкая семья - основа любого общества", - отметила она.

По решению жюри, победителями конкурса в номинации "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ" стали редакция газеты "Знамя юности" (за цикл материалов под рубриками "Дела семейные", "Счастливы вместе") и редакция газеты "Минский курьер" (серия материалов семейной тематики "Мужская команда", "Папины советы" и др.).

В номинации "Лучшие материалы в печатных региональных СМИ" отмечены редакции городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск", ганцевичской районной газеты "Савецкае Палессе".

Лучшими материалами в телевизионных и радиовещательных республиканских СМИ названы серии репортажей программ "Панорама" и "Новости" Агентства телевизионных новостей Национальной государственной телерадиокомпании корреспондента Светланы Черновой и материал "Истории трудовых династий, у которых более 130 лет стажа на семью" творческой группы ЗАО "Второй национальный канал". А среди региональных электронных СМИ победили телерадиокомпания "Могилев" и КУП "Гомельское городское радио" (радиопроект "День красоты для мам").

Также в конкурсе выиграли фотоматериалы Людмилы Смоляковой из Костюковичской районной газеты "Голас Касцюкоўшчыны" и Ирины Громыко из гомельской районной газеты "Маяк".

Представителям СМИ вручены и почетные грамоты ОО "Белорусский союз женщин" за активное участие в освещении конкурсной тематики.

Жюри учитывало профессионализм журналистов в работе по освещению реализации государственной демографической политики, вопросов укрепления престижа института семьи в обществе как основы благополучия общества и государства, духовно-нравственных основ семьи, а также пропаганды семейных ценностей и традиций.

Республиканский творческий конкурс "Крепка семья - крепка держава" является значимым событием в жизни белорусского журналистского сообщества, имеет широкий общественный резонанс. Организаторами являются Министерство информации и общественное объединение "Белорусский союз женщин".

Также в Доме прессы представлены выставка работ учащихся Борисовской детской художественной школы искусств "Самая лучшая мама на свете!" и выставка книг белорусских книгоиздателей "Сямейнае чытанне". Прозвучало музыкальное поздравление в честь Дня матери от ансамбля солистов Государственного академического симфонического оркестра Беларуси.-0-