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11 октября 2021, 15:14

Победители конкурса инициатив в экорегионе "Долина реки Ясельды" получат от 3 тыс. до 11 тыс. евро

Река Ясельда. Фото из архива
Река Ясельда. Фото из архива

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Шестнадцать местных инициатив развития в регионе экологического предпринимательства "Долина реки Ясельда" отобраны для финансирования по проекту "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Алена Ополько.

Это был уже второй конкурс местных инициатив, в котором участвовали все восемь сельских советов экорегиона, расположенных на территории Березовского, Ивановского и Дрогичинского районов. Всего было подано около 20 заявок, победителями признаны 11 из них. Еще 5 инициатив вошли в резервный список и могут быть профинансированы при условии их доработки в соответствии с рекомендациями членов комиссии по оценке.

"Бюджет конкурса составляет свыше 150 тыс. евро, сумма гранта - от 3 тыс. до 11,4 тыс. евро. Но получить деньги - это еще не все, главное - потом грамотно и правильно реализовать свои идеи. Помимо креативности в инициативах потенциальных бенефициаров учитывались использование природных ресурсов региона, перспектива создания новых рабочих мест, услуг", - отметила Алена Ополько.

Максимальную сумму гранта запросили в своей заявке Споровский сельсовет и отдел по образованию Березовского райисполкома. Они намерены создать эколого-этнографический музей "Спораўскі карась" и издать книгу "Таямніцы Спораўскіх ваколіц". Стригинский сельисполком совместно с фермерским хозяйством "Голубика Полесья" планирует возродить традиции и наладить производство безалкогольных напитков по старинным рецептам на основе местных пряностей и трав - квасов, узваров, сбитеней. Мотольская инициатива "EL Dorado Ясельды" предполагает создание экологического образовательного центра. На базе музея народного творчества "Бездежский фартушок" планируется возродить лозоплетение. Хомский сельисполком совместно с агроусадьбой, которая вскоре будет зарегистрирована, хотят создать туристическое экокомьюнити "Старые млыны".

Проект "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения" финансируется Европейским союзом и реализуется Березовским райисполкомом в партнерстве с Местным фондом развития сельских территорий, местным экологическим фондом "Заказники Брестской области" и республиканским биологическим заказником "Споровский". Проект рассчитан на три года до конца 2022-го. Сейчас на территории экорегиона реализуются 10 местных инициатив - победителей первого конкурса.-0-

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