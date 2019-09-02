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02 сентября 2019, 11:28

Поболовская средняя школа получила в подарок от Совмина компьютерный класс

Александр Турчин
Александр Турчин

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поболовская средняя школа Рогачевского района на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, получила в подарок от Совета Министров современный компьютерный класс. Соответствующий сертификат вручил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин подчеркнул важность традиции в первый осенний праздник посещать небольшие сельские школы. По его мнению, в них создана особая душевная атмосфера. "В этот день детям необходимо рассказать о тех перспективах, которые их ждут в нашей стране, пообщаться с коллективом, родителями. И эту традицию надо продолжать", - считает первый вице-премьер.

В качестве подарка он вручил директору школы Ирине Стах сертификат на Br15 тыс. для приобретения компьютерной техники.

Обозначая потенциал для образования ребят в районе и городе, Александр Турчин подчеркнул, что, вероятно, как раз в сельской школе больше возможностей для индивидуального подхода к детям. "Ребят в классах меньше и педагоги могут больше внимания уделить каждому. В целом качество образования больше всего зависит от профессионализма учителей и желания ребят учиться, а география школы не имеет первостепенного значения", - отметил он. Также первый вице-премьер поделился личными воспоминаниями. "Помню волнение, когда в первый раз шел в школу и когда 1 сентября как выпускник нес на плече первоклассницу. Абсолютно уверен, что школьные годы - лучшие в жизни каждого человека. Зачастую, когда учимся в школе, этого не ценим. Осознание приходит позже, когда этих лет уже не вернуть", - подчеркнул он, пожелав ребятам целеустремленности и успехов в учебе.

С теплыми пожеланиями обратился к присутствующим и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. "Первое сентября для всех нас - не просто начало учебного года, а увлекательное путешествие в мир знаний и открытий. Это новый этап жизни на пути интеллектуального, духовного и спортивного роста", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что его очень порадовали выпускники школ области нынешнего года, которые по итогам централизованного тестирования заняли первое место в стране, получив 44 стобалльных сертификата. Есть среди них и школьники Рогачевского района. Четвертый год подряд районный отдел образования закрепляет лидирующие позиции на областном конкурсе по качеству образования.

Председатель облисполкома пожелал ребятам успехов по всем направлениям, трудолюбия и настойчивости, творческих успехов, интеллектуальных и спортивных побед. Коллективу школы Геннадий Соловей вручил необходимый и полезный подарок - сертификат на Br15 тыс. для приобретения спортинвентаря и оборудования для пищеблока. В дар от районных властей - средства для улучшения материально-технической базы и покупки музыкальной аппаратуры.

Директор Ирина Стах провела почетных гостей по школьным коридорам, ознакомив с условиями, в которых обучают и развивают детей. Представили и начинающих спортивных звездочек. Значительный вклад в подготовку и развитие юных спортсменов вносит учитель Поболовской средней школы Валерий Драчев. Благодаря ему ребята показывают достойные результаты на соревнованиях по легкой атлетике, зимнему многоборью "Защитник Отечества" и в "Снежном снайпере".

Первый заместитель премьер-министра поинтересовался у школьников и их тренера, достаточно ли для занятий спортинвентаря. В подтверждение утвердительного ответа преподавателя призер республиканских соревнований "Снежный снайпер-2019" и "Защитник Отечества-2019" десятиклассник Виктор Кулагов вынес лыжи, на которых представлял регион.

Особо отмечен хозяйский подход учреждения в организации приусадебного хозяйства. На пришкольном участке дети и учителя выращивают овощи. При этом рассаду реализуют населению, а урожай отправляется в школьную столовую. К слову, поварами здесь работают выпускницы школы. Достойным гордости считается и музей боевой славы, который действует более 30 лет. Ребята по крупицам собирают сведения для пополнения его экспозиции. Председатель облисполкома порекомендовал ребятам беречь то, что досталось им исторически, и приумножать достижения родителей, местной власти для благоустройства рогачевская края.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА Геннадий Соловей подчеркнул, что для него как для руководителя региона очень важно, чтобы все дети учились, воспитывались, развивались в равных условиях, независимо от того, живут они в большом городе или в небольшом селе. "Я хочу, чтобы ребята могли получить полный объем знаний, который позволит им в будущем выбрать профессию по душе, получить образование в любом вузе страны и обязательно вернуться работать на малую родину", - рассказал губернатор.

Поболовская средняя школа - одна из старейших в регионе. Первых учеников она приняла почти 150 лет назад. Начало летописи учреждения датируется 1870 годом, когда в Поболово появилась церковно-приходская школа. В 1930 году начальная школа преобразована в семилетку, а 40 лет назад разместилась в новом здании. В новом учебном году за парты в Поболовской средней школе сели 116 учащихся, 12 из которых - первоклассники. Освоить образовательную программу помогают 23 педагога, каждый третий из них имеет высшую категорию. Всего в текущем году в школы Гомельской области пришли 156 тыс. мальчиков и девочек.-0-

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Гомельская область образование Совет Министров школы
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