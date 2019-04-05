Почти 130 беременностей сохранено в Гомеле в I квартале благодаря предабортному консультированию

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за I квартал благодаря предабортному консультированию удалось сохранить 127 беременностей, это на 35 больше по сравнению с I кварталом 2018-го, сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома главный врач Гомельской центральной городской поликлиники Екатерина Цитко, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации главного врача, за январь-март этого года в Гомеле эффективность предабортного консультирования составила 32,1%, что на 9,7% выше, чем за такой же период 2018-го.

Кабинеты предабортного психологического консультирования с участием волонтерских, религиозных организаций работают во всех женских консультациях областного центра. В штатное расписание филиалов № 2, 4, 8 и городской поликлиники №1 введена ставка психолога.

"Системой здравоохранения будет продолжена работа по повышению эффективности предабортного консультирования", - заверила главврач.-0-