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04 ноября 2021, 08:46

Почти 250 коек в стационарах Гомельской области вернут к плановой медпомощи до конца недели

Фото из архива
Фото из архива
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4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В стационарах Гомельской области до конца нынешней недели планируют вернуть к оказанию плановой медицинской помощи почти 250 коек, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

Всего в регионе функционируют 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических, напомнили в главном управлении. Общее количество коек в стационарах региона - 14669. Для оказания помощи пациентам с COVID-19 было перепрофилировано 5760 коек. Это 39,3 % от их общего количества.

"Для улучшения доступности оказания плановой медицинской помощи населению до 7 ноября планируется возвратить в обычный режим функционирования 248 коек", - отметил начальник главного управления.

К штатной работе намерены вернуть 5 акушерско-гинекологических коек в Брагинской центральной райбольнице (ЦРБ), 30 акушерских в Рогачевской, 10 - в Светлогорской ЦРБ, а также 20 гинекологических в Гомельской областной клинической больнице.

В терапевтических отделениях в привычный ритм войдут 30 коек в Житковичской ЦРБ, по 10 в Добрушской и Хойникской, 12 в Лельчицкой больницах.

В хирургии для плановых пациентов возвращают 3 койки в Наровле и 30 (в детской хирургии) в Мозыре.

В стандартном режиме начнут работать и перепрофилированные ранее под COVID-19 25 коек реабилитации в Ветковской ЦРБ, 5 педиатрических и 10 кардиологических в Калинковичской ЦРБ, 3 реанимационные в Лельчицах, 25 инфекционных в Жлобине.-0-

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Теги
больница вирус Гомельская область здравоохранение
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