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06 августа 2020, 19:51

Почти 5 тыс. квартир построят в Могилевской области в этом году

Фото из архива
Фото из архива

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 тыс. квартир построят в Могилевской области в этом году, сообщил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем построить 79 жилых домов, а это около 5 тыс. квартир. Благодаря этому 970 многодетных семей смогут улучшить свои жилищные условия, - отметил Леонид Заяц. - В первом полугодии мы ввели в эксплуатацию 32 дома на 1887 квартир, где 747 многодетных семей получили собственные квадратные метры".

Леонид Заяц
Леонид Заяц

Председатель Могилевского облисполкома рассказал, что за прошедший год в Могилевской области построили и реконструировали много важных объектов. В их числе средняя школа с бассейном в микрорайоне Казимировка, родильный дом, крытые теннисные корты и воздухоопорный футбольный манеж в Могилеве, биатлонный комплекс в Чаусах, новая лаборатория в Могилевском областном онкодиспансере, терапевтический корпус в Осиповичах и детская больница в Бобруйске. В ближайшее время начнет работу поликлиника в микрорайоне Казимировка. "Все эти объекты - гордость нашего региона", - подчеркнул Леонид Заяц.

В этом году запланировано строительство путепровода-дублера и физкультурно-оздоровительного комплекса в Могилеве, детских садов в Бобруйске и Славгороде, новых корпусов в Могилевском онкодиспансере, областной и инфекционной больницах.

В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он обратил внимание, что Президент в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию дал высокую оценку строительной сфере. "Профессионализм наших строителей говорит о том, что все поставленные задачи на эту пятилетку будут выполнены. И сейчас мы работаем над планами на будущее: определяются объекты и их финансирование, - сказал Владимир Кухарев. - Ежегодно из вузов выпускаются специалисты строительных специальностей, сохранено профессиональное образование, а значит, у стройотрасли хорошие перспективы".

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

Сегодня награды получили около 80 представителей строительной сферы региона. Среди них электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным опорам структурного подразделения УМ-120 ОАО "Стройтрест №12" Павел Черепанов. "С начала года мы строим новую поликлинику в микрорайоне Казимировка. В прошлом году возводили школу в этом же микрорайоне, - отметил он. - Работа строителя интересная - каждый раз новый объект. И их количество в последнее время растет, ведь мы намного быстрее стали строить. И все благодаря слаженности и профессионализму наших работников".

Директор ОАО "Промжилстрой" Сергей Струков сообщил, что их организация сейчас строит кардиохирургический корпус областной больницы. Уже готов новый музей в Белыничах - он откроет свои двери 6 сентября. "У нас молодой и слаженный коллектив, - добавил Сергей Струков. - В преддверии профессионального праздника хочется пожелать коллегам здоровья и интересной работы".-0-

Сергей Струков
Сергей Струков

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