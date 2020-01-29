Почти 5 тыс. участков предлагают жителям Гомельской области для строительства индивидуального жилья

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в единый банк земельных участков для индивидуального жилищного строительства включено 4970 площадок, сообщила сегодня первый заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Людмила Кулинич на коллегии главного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Для доступности информации об участках, быстрого и удобного их поиска и подбора был создан на сайте главного управления единый банк земельных участков в регионе. "В настоящее время в перечне 4970 участков. Это позволяет обеспечить ими всех состоящих на очереди - 2222 человека", - сказала Людмила Кулинич. Кроме того, определены территории для формирования участков под индивидуальное жилищное строительство, которые в дальнейшем пополнят перечень банка.

"Земельные участки для индивидуального жилищного строительства подобраны почти в 1,3 тыс. населенных пунктах области, что составляет 94% от общего количества, где формирование мы считаем обязательным", - добавила первый заместитель. По ее словам, стопроцентный показатель не достигли отчасти по объективным причинам: из-за отсутствия свободных земель в пригороде крупных городов.

Людмила Кулинич отметила, что очереди на получение земельного участка нет в 10 районах области. Остальным территориям необходимо еще работать в данном направлении. Важными шагами были названы инвентаризация земель для выявления неиспользуемых или неэффективно используемых, разъяснительная работа с жителями о перспективах получения участков в других населенных пунктах региона, где есть свободные площадки.

Начальник главного управления Александр Матарас обратил внимание на необходимость предметного анализа ситуации по каждому району. "Нужно посмотреть недочеты и устранить их. Спрос на участки есть. Если люди нуждаются в земле, ее нужно предоставить", - подчеркнул он.-0-