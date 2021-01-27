Почти 800 медработников Брестской области привились против COVID-19

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Почти 800 медицинских работников Брестской области вакцинировались против инфекции COVID-19, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Садовникова.

Всего против коронавирусной инфекции в регионе планируется привить более 8 тыс. медицинских работников. По последним данным, на 26 января вакцинированы 785 работников здравоохранения. Активнее всего иммунизация проходит в Барановичах, где вакцинировались 340 человек. В Бресте против COVID-19 привились 210 медиков, в Пинске - 205, в Кобрине - 30.

"Начали с крупных городов, где в поликлиниках уже были готовы прививочные пункты. Поэтапно в кампанию будут включаться все административные территории области", - отметила Галина Садовникова.

Для проведения первого этапа вакцинации в Брестскую область доставлено 3460 доз российской вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). В первую очередь прививки получают медработники амбулаторно-поликлинических, больничных организаций здравоохранения, центров гигиены и эпидемиологии, патологоанатомической службы, скорой медицинской помощи, лабораторий-COVID-19, имеющие наиболее высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Вслед за ними будут вакцинировать работников учреждений образования и учреждений с круглосуточным режимом пребывания детей и взрослых.

"Основные подходы, принципы работы для нас понятны - ежегодно проводим вакцинацию против гриппа. Все, как говорится, по единой схеме, чтобы получить прививку. На сегодня это одна из наиболее надежных, безопасных и эффективных мер профилактики заболевания, - дополнила Галина Садовникова. - У тех, кто привились, каких-то серьезных проблем нет. Следующую прививку они получат через три недели".

Как отметили в областном ЦГЭиОЗ, сейчас в регионе также изучают спрос среди населения области о желании привиться против инфекции COVID-19 вакциной "Гам-КОВИД-Вак" на бесплатной основе.-0-