Почти 90% медиков Минской области вакцинировались от COVID-19

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 89,59% медиков вакцинировались от COVID-19, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области привиты 423 782 человека (29,75% населения), 299 159 (21%) из них завершили полный курс. Наиболее активно в столичном регионе вакцинируются работники организаций здравоохранения, иммунизацию уже прошли 89,59% медиков. Внимание уделяется и лицам старше 61 года, и тем, кто имеет хронические заболевания. Привито соответственно 59,66% и 63,71% этих групп населения", - рассказали в центре.

Работа медицинских специалистов и заинтересованность населения позволили достичь высокого уровня вакцинации в Несвижском, Столбцовском, Стародорожском районах. Более 37% граждан здесь получили первую прививку, свыше 25% населения завершили полный курс вакцинации. Самыми медленным темпами в столичном регионе прививается население Борисовского и Минского районов: там вакцинированы менее 25% жителей.-0-