Почти каждый седьмой житель Брестской области полностью вакцинирован от коронавируса

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области оба компонента вакцины от коронавируса получили 13,6% жителей региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Марина Шилович.

"Первым компонентом привились почти 214,4 тыс. человек (16% населения области), а полный курс вакцинации прошли более 181,7 тыс. В наличии есть российский "Спутник V". Также 10 сентября мы получили вакцину китайского производства Vero Cell. На область пришло 147 тыс. доз, то есть для 73,5 тыс. человек. Вакцина распределена пропорционально между районами в зависимости от числа жителей", - отметила Марина Шилович.

Прививку против коронавируса можно сделать не только в поликлинике. Например, в Бресте пункты вакцинации оборудовали в торговых центрах "Корона" (ул. Московкая, 273В) и "Варшавский", рынках "Центральный" и "Лагуна". Есть он и в ТЦ "Корона" в Барановичах. В Пинске передвижные пункты вакцинации можно посетить в гипермаркетах "Евроопт" (ул. Партизанская, 42) и "Билд" (ул. Брестская, 140А), универсамах "Алми" (ул. Центральная, 23) и "Евроспар" (ул. Шапошника, 9), а также на рынке Пинского райпо. Желающим получить прививку нужно иметь при себе паспорт.

Параллельно область готовится к прививочной кампании против гриппа. Первая партия вакцины уже приобретена, сейчас она проходит лабораторный контроль качества. "Наверное, со следующей недели начнем вакцинировать и от гриппа. Особенность этого года в том, что одновременно проходят две прививочные кампании. Человек при его согласии может получить прививку от гриппа вместе с первой дозой вакцины от коронавируса. В другом случае нужно соблюсти интервал между вакцинацией (сделать прививку от гриппа только через две недели после полного курса от коронавируса)", - пояснила Марина Шилович.

В Брестской области привить против гриппа планируется 40% жителей региона. Бесплатно можно получить российскую вакцину "Гриппол Плюс", платно - французскую "Ваксигрип Тетра" (четырехкомпонентная).-0-