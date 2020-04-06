Почти половина налоговых деклараций минчан в 2019 году подана в электронном виде

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларации о доходах в прошлом году подали 9920 минчан, причем почти половину - в электронном виде, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Минску.

"Из всех полученных в 2019 году деклараций 4620, или 46,6%, поданы в электронном виде через личный кабинет на сайте", - уточнили в инспекции. Процент электронных деклараций в сравнении с 2018 годом вырос значительно: тогда их было 17,3% общего объема.

Также инспекция МНС по Минску отмечает общее снижение количества деклараций (примерно на 2 тыс.), что объясняется изменениями в законодательстве, по которым отдельным категориям физлиц больше не нужно отчитываться о дополнительных доходах.

Были в прошлом году и нарушители: 3,66 тыс. физических лиц не подали декларации в срок. Этим людям пришлось сверх Br3,6 млн налогов заплатить еще и Br425 тыс. административных штрафов. В среднем на человека вышло по Br1116.-0-