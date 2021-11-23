Почти треть обновок в парке "Минсктранса" в этом году составили троллейбусы и электробусы

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП "Минсктранс" в текущем году получило в городской парк 450 единиц подвижного состава, в том числе более 160 - электрического. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции гендиректор "Минсктранса" Олег Дзюбенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы получили 450 новых единиц подвижного состава: 289 автобусов, 150 троллейбусов и 11 электробусов. Весь подвижной состав повышенной комфортности, с кондиционерами для работы в летний период, с устройствами для подзарядки USB мобильных телефонов. В зимний период - с автоматическим контролем температуры в салоне", - сказал Олег Дзюбенко.

Директор ГП "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов уточнил, что в этом году предприятие закупило 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 11 электробусов. На электрические виды транспорта (троллейбусы вместо автобусов с дизельными двигателями) переведены некоторые городские маршруты: №1, 90, 56, 64, 139. Кроме того продлена за счет увеличенного автономного хода трасса троллейбусного маршрута №52, организован новый троллейбусный маршрут №40а.

Открыты и совсем новые маршруты: №112а связал станцию метро "Автозаводская" и микрорайон Сокол, №178э - ту же станцию метро и кладбище "Лесное", №30а связал Красный Бор и "Минскхлебпром".

Изменились схемы ряда маршрутов - для удобства горожан и в связи с появлением новых микрорайонов.

Всего предприятие "Минсктранс" ежедневно выпускает на линии 1 тыс. автобусов, 570 троллейбусов и 90 трамваев.-0-