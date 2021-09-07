Почти все котельные Брестской области получили паспорта готовности к отопительному сезону

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершают подготовку к сезону холодов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

"Подготовка к осенне-зимнему сезону идет в штатном режиме. К началу сентября практически все намеченные работы завершили. Параллельно оформляли паспорта готовности. Их получили почти все котельные, за исключением двух - в Барановичах и Жабинке. Там заканчивается реконструкция. Ориентировочно на следующей неделе их тоже оформим, и все 608 котельных будут с паспортами готовности", - отметил Сергей Ананьев.

Например, коммунальникам нужно обследовать и сделать профилактический ремонт теплопунктов и систем отопления в 5285 жилых домов, починить 100,9 тыс. кв.м кровель и утеплить 22,3 тыс. погонных м стыков стеновых панелей. Капремонту в этом году подлежат 11 котлов, еще 19 заменяют на новые. В межсезонье обновляют коммуникации. В области в этом году намечено заменить 63,1 км изношенных теплосетей на предизолированные трубы. Также нужно переложить 34,5 км сетей водопровода и 16,5 км канализации.

В целом в регионе на подготовку к отопительному сезону направили около Br25 млн. Примерно Br14 млн выделили из бюджета. Остальные деньги вложили предприятия ЖКХ, привлечены кредитные займы. В частности, за счет кредита Международного банка реализуют проекты по реконструкции котельных. Одну из них - в Каменце - перевели на местные виды топлива и уже ввели в эксплуатацию. В Барановичах в микрорайоне Тексер продолжается реконструкция котельной, а в Бресте и Ляховичах начаты работы по установке котлов.

Кроме того, за счет средств областной инвестиционной программы блочно-модульные автоматизированные газовые котельные делают в Микашевичах Лунинецкого района и Логишине Пинского. Их мощности небольшие - 1,5-2 МВт, но этого достаточно для отапливания домов и социальных объектов. В Логишине котельная скоро заработает в пуско-наладочном режиме, а в Микашевичах работы планируют завершить к 10 октября.-0-