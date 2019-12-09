Почти все новые объекты бытового обслуживания в Гомельской области открыли в этом году ИП

9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Cеть бытового обслуживания Гомельской области с начала этого года увеличилась на 78 объектов, при этом абсолютное большинство - это объекты индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации Александра Качана, сеть бытового обслуживания в области насчитывает почти 3,64 тыс. объектов, из которых более половины принадлежит юрлицам. "При этом за 11 месяцев этого года сеть увеличилась на 78 объектов, 99% из которых - это объекты индивидуальных предпринимателей", - уточнил он.

Начальник главного управления отметил, что, по данным на начало декабря, бытовые услуги в регионе оказывают более 4,3 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 30% - юрлица,70% - индивидуальные предприниматели. С начала года количество таких субъектов в регионе выросло на 167: 128 - ИП, 39 - юрлица.

Анализ структуры областной сети бытового обслуживания населения показывает, что наибольший удельный вес занимают объекты по оказанию услуг парикмахерских и салонов красоты (20,7%), техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (11,2%), производству, ремонту одежды и текстильных изделий (9,3%), ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин (почти 8,3%). В структуре же видов услуг, которые оказывают без объекта бытового обслуживания, наибольшая доля - свыше трети - у ремонтных и строительных услуг. Физлица чаще всего (почти 54% в общей структуре) выбирают парикмахерские, косметические услуги, маникюр и педикюр.

Александр Качан пояснил, что для обеспечении соцстандарта в сфере бытового обслуживания в районах области приняты решения, определяющие формы (выездные, стационарные) для каждого населенного пункта. "В каждом райцентре разработаны и утверждены графики обслуживания сельских населенных пунктов, определены телефонные номера и время их работы для приема заявок от населения. Нормативы государственных соцстандартов в сфере бытового обслуживания в регионе выполняются", - подчеркнул он.

По словам докладчика, основная нагрузка по выполнению соцстандарта на селе возложена на организации, входящие в структуру холдинга бытового обслуживания "Гомельоблбыт". Так, комбинаты бытового обслуживания оказывают спектр различных услуг в 18 районах области, в Лельчицком же и Житковичском – унитарные предприятия, в Хойникском - ИП, физлица и юрлица.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что перечень услуг, в том числе и на селе необходимо расширять, более активно рекламируя их. "Главное - учитывать потребности населения", - подчеркнул руководитель области.-0-