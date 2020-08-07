Под Гродно проведут забег при свете звезд

7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская беговая лига возобновляет сезон уникальным забегом при свете звезд. 8 августа в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" пройдут соревнования "Гродненская ночная десятка", сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Мы возобновляем беговой сезон после вынужденного перерыва. Любители бега соскучились по соревнованиям. Заявки подали уже более 300 человек, среди них не только жители нашей страны, но и представители России, Польши и Литвы", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. На старт выйдут и профессиональные спортсмены, ведь для многих из них календарь турниров также встал на паузу.

Главная особенность забега, который проводится уже в пятый раз, в том, что он проходит после захода солнца. Еще один нюанс - большие перепады высот. Ведь трассы "ночной десятки" проходят по склонам горнолыжного комплекса. На выбор бегунов сразу несколько дистанций - 3,333 км, 6,666 км и 9,999 км. Можно выбрать оптимальную в зависимости от уровня подготовки.

Победителей будут определять в различных зачетах и возрастных категориях. Всем финишировавшим вручат медали с уникальным дизайном, финишеров на самой длинной дистанции ждут и памятные сувениры.

Старт главных забегов начнется в 22.00. Участников также ждет развлекательная программа, совместная фитнес-разминка и файер-шоу. До основного старта пройдут забеги на короткую дистанцию для всех желающих.

"Гродненская ночная десятка" - один из этапов Гродненской беговой лиги, объединившей самые интересные и популярные старты региона. Из-за коронавируса в график ее проведения внесли изменения, в частности, перенесли на следующий год планировавшийся на июль марафон "Гродно - Друскининкай".

"Сейчас любителей бега ждет насыщенный календарь. Уже совсем скоро - 22 августа - приглашаем всех на турнир "Августовский трейл". Пробег в районе Августовского канала пройдет второй раз. На выбор несколько дистанций - 7 км, 21 км и 50-километровый ультрамарафон", - рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома.

На осень запланированы несколько пробегов по улицам Гродно, а завершит сезон беговой лиги традиционный новогодний пробег на ЦСК "Неман".-0-