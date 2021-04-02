Под присмотром видеокамер для обнаружения пожаров находится 96% лесов Гродненской области

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под присмотром видеокамер для раннего обнаружения пожаров находится 96% лесов Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный лесничий Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Эдуард Лигер.

На специальных мачтах установлены 67 современных камер наблюдения. Предназначены они прежде всего для выявления лесных пожаров. Чтобы повысить эффективность их работы, в лесхозах активно внедряется система "Лесной страж".

"Она в автоматическом режиме информирует о возникновении задымлений на расстоянии до 20 км. На место тут же выезжает дежурный наряд лесной охраны", - отметил Эдуард Лигер.

Для того чтобы вовремя добраться к месту пожара, потушить его, у лесной охраны есть все необходимые силы и средства, в том числе более 60 пожарных машин. Также в лесном хозяйстве активно развивают систему собственной коротковолновой связи - мобильная сеть не всегда доступна в удаленных местах, а рация позволяет более оперативно информировать об изменениях обстановки.

При этом лучшим средством противодействию лесным пожарам остается профилактика. С началом пожароопасного периода специалисты лесного хозяйства развернули широкомасштабную информационную работу в этом направлении, в том числе и социальных сетях. Важно не только оповестить об ответственности за пожары, но и показать и рассказать, к каким последствиям может привести беспечное обращение с огнем. Весной, к слову, чаще всего причинами лесных пожаров становятся палы травы и сжигание мусора. Зачастую к пожарам приводит и нарушение правил обращения с огнем во время отдыха на природе.

Последствия же могут быть очень серьезными. Например, весной 2019 года на территории Гожского лесничества под Гродно пожар повредил лес на площади более чем 770 га. В 2020 году в области было зафиксировано более 100 лесных пожаров. К счастью, благодаря современному реагированию общая их площадь не превысила 80 га.

Площадь лесов в Гродненской области увеличивается, сейчас она составляет 36% территории региона.-0-