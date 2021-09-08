Под Слонимом снимают художественный фильм о войне. В массовке задействовали и местных жителей

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом снимают эпизоды полнометражного художественного фильма о событиях войны. В массовке задействованы около 100 местных жителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ООО "Парасон Продакшн".

Съемки проходят на территории несколько стран. Для нескольких эпизодов отлично подошли виды Слонимского района. "На самом деле, выбирали из многих мест, в том числе и в России. Здесь хороший лес. Для зрителя важно, чтобы фон не был всегда одинаков, только, условно, елки. Здесь же очень хорошее место, в одном месте прозрачный лес, в другом - густой, в третьем - река протекает", - рассказал заместитель директора ООО "Парасон Продакшн" Дмитрий Кузьмицкий. На выбор оказали влияние и местные жители, подсказавшие, что в этих местах сохранились даже землянки.

Для участия в съемках привлекли и местных жителей. Отбирали их во время кастинга еще в середине лета. Требования были достаточно серьезные: отсутствие татуировок, накладных ресниц, яркого макияжа и даже современных модных причесок. Отмечается, что слонимчане с удовольствием откликнулись на приглашение стать актерами, выбирать было из кого. Всего же в массовке поучаствовали около 100 человек.

В течение двух месяцев в Слонимском районе было около 15 съемочных смен. Кинематографисты отметили, что самым серьезным испытанием стала изменчивая белорусская погода.

Рабочее название военного полнометражного фильма режиссера Сергея Урсуляка - "Праведник". В основе его - реальная история о подвиге партизана Николая Киселева из отряда "Мститель" Вилейского района. В 1942 году он вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново за линию фронта более 200 евреев.-0-

Фото Леонида Щеглова