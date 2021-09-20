Подача тепла в квартиры Витебской области начнется 21 сентября

20 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня в Витебской области начинается подача тепла в объекты социальной сферы. Такое решение приняла областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении жилищно-коммунального хозяйства облисполкома.

В первую очередь тепло должно прийти в учреждения здравоохранения, социального обеспечения, школы, дошкольные учреждения, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки. Постепенное включение отопления в жилом фонде планируют начать 21 сентября.

Решение областной группы разослано местным властям. Подавать тепло в квартиры начинают при среднесуточной температуре ниже 8 градусов в течение пяти дней. К слову, в прошлом году отопительный сезон в Витебской области стартовал почти на месяц позже - 15 октября.-0-