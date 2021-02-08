Поддельные тушенку и сливочное масло выявили в продаже в Лидском районе

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из продажи в Лидском районе изъяли фальсифицированные тушенку и сливочное масло. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В одном из магазинов района продавались тушенка свиная "Кусковая" и масло сливочное "Традиционное" российского производства. По итогам испытаний в аккредитованной лаборатории выяснилось, что продукция не соответствовала требованиям сразу нескольких техрегламентов Таможенного союза.

"В частности, установлено, что содержимое консервов состоит из измельченных кусочков различной формы в желеобразной субстанции массой от 5-6 г. Вместе с тем согласно требованиям техрегламента ТС "О безопасности мяса и мясной продукции" мясные ингредиенты кусковых консервов должны быть весом не менее 30 г", - отметили в отделе госнадзора. Кроме того, в маркировке продукции было указано, что в 100 г тушенки содержится 15 г жира. Фактически же его было менее 3 г.

В якобы сливочном масле были выявлены жиры и масла растительного происхождения.

"Следовательно, эти консервы и масло не могут быть идентифицированы как продукция, за которую ее выдавали. Изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции и тем самым ввел потребителя в заблуждение относительно содержимого упаковки", - подчеркнули в отделе госнадзора.

По результатам проверки магазину выдано предписание об устранении нарушений, а импортерам направлены предписания об изъятии из обращения опасной продукции. Ее также запрещено ввозить в Беларусь. Кроме того, на территории страны прекращено действие декларации о соответствии, которым сопровождалась продукция.

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