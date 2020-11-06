Подорлик, окольцованный в Березинском заповеднике, попал в объектив израильского фотографа

6 ноября, Лепель /Корр. БЕЛТА/ Уникальный снимок большого подорлика, окольцованного научными сотрудниками Березинского биосферного заповедника, прислал израильский центр кольцевания, сообщил корреспонденту БЕЛТА младший научный сотрудник заповедника Александр Рак.

Израильский центр кольцевания птиц 2 ноября переслал белорусским коллегам снимки фотографа Ави Хиршфилда (Avi Hirschfield).

Большой подорлик, зимующий в Израиле. Фото Avi Hirschfield.

Фотографу удалось запечатлеть большого подорлика в долине озера Хула - фермерском районе на севере Израиля. Представителя пернатых, пойманного в фотообъектив любителя дикой природы, идентифицировали по синему кольцу с белыми буквами "FM", закрепленному на левой лапе. Это специально разработанная для Беларуси цветовая схема. Всех птиц после кольцевания заносят в специальную базу. Израильским ученым не составило труда определить, что на снимке Ави Хиршфилда - подорлик, окольцованный в нашей стране. После по базе белорусского центра кольцевания определили и место его рождения - Березинский биосферный заповедник.

Интересен и сам снимок. На фотографии птица запечатлена в момент охоты на сельхозугодьях, которые в течение нескольких лет не возделывались. Как отмечал в комментариях к снимку фотограф, тот участок земли зарос невысоким кустарником, где развелось множества мелких грызунов. А они составляют основной рацион дневного хищника.

Для научных сотрудников Березинского биосферного заповедника и науки снимок - значимое открытие. Большой подорлик - редкая птица. Она обитает на всей территории нашей страны, но гнездятся в Беларуси всего 150 пар. Этот представитель семейства ястребиных занесен в Красную книгу Республики Беларусь и имеет высшую, 1-ю, категорию охраны. Также он включен в Красный список Международного союза охраны природы. Это уязвимый вид, риск исчезновения которых в дикой природе очень высокий. В Европе его численность постепенно сокращается.

На территории Березинского биосферного заповедника представитель данного вида пернатых чувствует себя как дома. Здесь ежегодно гнездятся несколько пар. В 2019 году начато цветное мечение большого подорлика. Тогда сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Валерий Домбровский впервые окольцевал двух птенцов в Терешкинском лесничестве. В середине июля 2020 года Александр Рак в том же самом гнезде провел кольцевание еще двух малышей.

Два птенца большого подорлика в одном гнезде - редкий случай. Как правило, птенец, вылупившийся позже, погибает в течение первой недели. Александр Рак считает, что такое явление стало возможным благодаря благоприятной среде обитания и подходящей кормовой базе.

"Цветное мечение представителей Березинской орнитофауны будет обязательно продолжено в следующем году, - подчеркнул младший научный сотрудник заповедника. - Надеемся, что наш молодой подорлик благополучно перезимует в Израиле и вернется следующей весной в родные места гнездования - в Березинский биосферный заповедник, где в будущем также выведет свое потомство".-0-

Птенцы большого подорлика в Березинском биосферном заповеднике. Фото Александра Рака