Поезд Гомель-Витебск будет курсировать на регулярной основе

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд межрегиональных линий в сообщении Гомель - Витебск будет курсировать на регулярной основе, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 27 сентября БЖД назначила поезд межрегиональных линий, который по воскресеньям и понедельникам связал три областных центра - Гомель, Могилев и Витебск. С начала курсирования нового поезда им воспользовались около 1,8 тыс. пассажиров. И с учетом востребованности этого маршрута поезд будет курсировать на регулярной основе", - отметили в пресс-центре.

Поезд № 697/698 отправляется из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывает в Витебск в 23.26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится уже после полуночи - в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав делает остановки по станциям Буда-Кошелевская, Жлобин, Рогачев, Быхов, Могилев, Шклов и Орша.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составляет Br10,96, а в купейном - Br15,20.

Подробности о расписании и стоимости проезда можно узнать через мобильное приложение "БЧ.Мой поезд", на сайте БЖД, а также по номеру 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.-0-