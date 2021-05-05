Поезда столичного метрополитена вечером 9 мая будут ходить чаще

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электропоезда на Московской и Автозаводской линиях метрополитена вечером 9 мая будут ходить чаще, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

"В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена будет организовано по графику воскресных дней с изменением интервала движения с 20.00 до 24.00 до 5 минут", - рассказали в метрополитене.

Кроме того, возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции метро "Площадь Победы" со стороны монумента Победы во время церемонии возложения венков и праздничного концерта.

Минский метрополитен просит пассажиров заранее приобретать жетоны или оплачивать проезд бесконтактным способом.-0-