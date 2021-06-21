21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники в Брестской крепости проведут акцию "Боевой расчет". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ежегодно 21 июня в 19.00 Институт пограничной службы проводит патриотическую акцию "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Во время мероприятия курсанты выстраиваются с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря этой акции современное поколение не просто помнит о подвиге защитников Родины, заступивших ровно 80 лет назад на охрану государственной границы. Принимая участие в "Боевом расчете" на брестской земле, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее народа.

Акция "Боевой расчет" проходит в шестой раз. Она является частью патриотического проекта Института погранслужбы "Мужеством своим в бессмертие шагнувшим", который в этом году стал лауреатом специальной премии Президента "За духовное возрождение".

В этот раз в "Боевом расчете" примут участие руководство Госпогранкомитета, ветераны-пограничники, родственники погибших в первых боях на государственной границе, школьники военно-патриотических классов Минска, Гродно, Бреста и Лиды, пограничники России, Казахстана и Узбекистана. Также в этом году мероприятие посетят делегации Академии управления при Президенте, Белорусского государственного университета физической культуры, Нижегородской областной общественной организации ветеранов "Нижегородский пограничник" имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова, Всероссийского Союза пограничного братства Российской Федерации.-0-