Пограничную заставу "Песчатка" открыли после реконструкции

4 ноября, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси помогла в модернизации пограничной заставы "Песчатка" имени Героя Советского Союза И.П. Барсукова. По случаю завершения реконструкции сегодня на заставе состоялся митинг с участием военнослужащих и ветеранов органов пограничной службы, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабные работы по обустройству заставы велись в течение года. За это время капитально отремонтированы само здание заставы, дома офицерского состава, хранилища для техники. Благоустроена территория военного городка.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо отметил, что обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, бытовому содержанию помещений уделяется особое внимание. "Большую помощь в решении этих задач органам пограничной службы оказывают местные органы власти, общественные организации, предприятия по всей стране. Такая помощь, как говорится, дорогого стоит, причем не только в финансовом плане. Сегодня пограничная застава "Песчатка" преобразилась. Расположенная в непосредственной близости от пункта пропуска, она не только оснащена современной техникой и оборудованием, но и приобрела европейский внешний вид", - сказал глава пограничного ведомства.

По словам председателя ФПБ Михаила Орды, свой вклад в обновление "Песчатки" внесли все отраслевые профсоюзы, районные и областное объединения. "Это наш вклад в общую безопасность, - сказал он, обращаясь к пограничникам. - Вы не просто охраняете границу - вы охраняете нашу независимость, свободу и уверенность в завтрашнем мирном дне. Пограничники первыми противостоят внешним угрозам. Служба в погранвойсках всегда была ответственной, здесь служат люди с гражданской позицией и высоким чувством долга. Очень важно для них создать хорошие условия для службы и жизни".

Профсоюзный лидер подарил военнослужащим заставы щенка восточноевропейской овчарки, которому тут же дали кличку Отличный.

Именная застава "Песчатка" неоднократно признавалась лучшей по итогам оперативно-служебной деятельности. С начала года пограничники задержали 10 нарушителей законодательства о госгранице. "Это очень хорошо, что улучшаются бытовые условия для прохождения службы пограничников. Наверное, это самое главное, потому что они выполняют самую ответственную задачу - охраняют государственную границу", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

В этом году Брестской пограничной группе исполняется 75 лет. Это старейшая погрангруппа в Беларуси, а потому модернизация ее подразделений и участков продолжится. По словам председателя ГПК, ежегодно планируется обновлять одну-две погранзаставы. "Для нарушителей мы хороший заслон создали и будем создавать, а хорошим людям через пункты пропуска - добро пожаловать", - отметил, общаясь с журналистами, Анатолий Лаппо.-0-

Фото газеты "Заря"