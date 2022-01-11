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11 января 2022, 17:48

Поисковик "Виккру": патриотизм воспитывается конкретными делами

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Патриотизм воспитывается конкретными делами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал руководитель поисковой группы "Днепровский рубеж" Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" Павел Кончиков.

"Для меня таким делом стала поисковая работа, - отметил Павел Кончиков. - В поиске я уже более 10 лет, увлекся им после университета. Одна из причин, по которой я начал этим заниматься, - история моей семьи: с 1943 по 1945 год мой дед с оружием в руках прошел весь путь от Смоленска до Кенигсберга, получил множество наград, в том числе медали "За боевые заслуги", "За отвагу". На память о войне деду остались и осколки металла, которые застряли в теле после ранений. Все это отразилось на здоровье. Но голова была ясная, много нам рассказывал, и мы что смогли, то записали. Он ушел в прошлом году в возрасте 95 лет".

Одним из самых запоминающихся стал рассказ о зимней ночевке в траншее во время боя. Солдаты спали по 2-3 часа, вырыв в снегу глубокую нору. Чтобы согреться в 20-градусный мороз, садились там по 4-5 человек, сверху накрывались шинелями и засыпали, держась друг за дружку. От тепла снег таял, и уже через пару часов сна вокруг людей образовывалась глубокая лужа. Других вариантов отдохнуть в этих условиях у бойцов просто не было. "Сегодня беспокоишься: шарф не надел - может заболеть горло, - говорит поисковик. - И мало кто задумывается, что в военное время люди находились совсем в других условиях. Они были сильные и духом, и телом".

Павлу Кончикову не дает покоя еще одна семейная история: его прадед пропал без вести в ноябре 1941 года на Медвежьегорском перешейке. "Есть даже книга "Сибирский батальон", где рассказывается про эти бои, - отмечает поисковик. - В то время из Сибири прямо селениями забирали всех мужчин призывного возраста, и всех туда отправили. Практически никто не вернулся после этих боев. Это еще один фактор, почему меня так увлекла поисковая работа".

Запомнилась Павлу Кончикову одна из первых вахт, в которой он принимал участие как помощник. Тогда в 2013 году могилевские поисковики вместе с бойцами 52-го отдельного поискового специализированного батальона Министерства обороны поднимали в деревне Макаренцы Могилевского района советский самолет. Машина потерпела крушение в июне 1943-го, там заживо сгорели 4 члена экипажа. "На меня все это произвело неизгладимое впечатление, - говорит поисковик. - Когда поднимают двигатель самолета с глубины 5 метров, а из него течет масло, антифриз… и это все пахнет, как будто произошло на этом месте только что, а не 70 лет назад. Вот такой триггер, который запустил интерес к поисковой работе".

Сегодня Павел Кончиков отдает поисковой работе практически все свое свободное время. На раскопки часто берет 9-летнего сына, много рассказывает ребенку о войне и героическом прошлом наших предков, старается прививать ему патриотизм с самого детства. "Сына погружаем в эту тему аккуратно и ненавязчиво - он должен сам проявлять интерес и инициативу, - отмечает Павел Кончиков. - Оружием военного времени его уже не удивишь, неплохо в нем разбирается. Даже в музее может сам много показать и рассказать. А вообще лично для меня поиск - уже даже не увлечение, а часть жизни. Это помогает ставить перед собой определенные цели и двигаться к их достижению".

Могилевский историко-патриотический клуб "Виккру" - самое большое общественное объединение поисковиков в стране. В его состав входят 23 поисковые группы в 15 районах области, а это 150 человек. Еще порядка 20 групп и отрядов созданы на базе учебных заведений региона. Почти за 30 лет работы бойцами клуба вместе с 52-м отдельным поисковым батальоном Минобороны подняты и перезахоронены около 1,5 тыс. солдат и командиров Красной армии.

По итогам 2021 года общественному объединению "Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб "Виккру" присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти защитников Отечества, реализацию разведывательных поисковых проектов "Память", "Днепровский рубеж" и "Сожский рубеж" на Могилевщине.-0-

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