ПолесГУ расширяет связи с китайскими вузами

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский государственный университет стал партнером китайской Ассоциации университетов профессионального образования, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по связям с общественностью Кристина Шестакова.

Ассоциация создана в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и объединяет высшие учебные заведения трех китайских северо-восточных провинций - Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия. Учредительное собрание, которое официально закрепило ПолесГУ в статусе зарубежного партнера, прошло в онлайн-формате в канун Нового года.

"В апреле прошлого года состоялся видеомост между Брестским облисполкомом и правительством китайской провинции Ляонин, на котором среди прочего обсуждались перспективы сотрудничества в сфере образования. В мероприятии участвовали и представители нашего университета. Китайские партнеры предложили вузам брестского региона вступить в Ассоциацию университетов профессионального образования. Для академического обмена, расширения международной работы Полесский университет принял это предложение", - пояснила Кристина Шестакова.

Она отметила, что у ПолесГУ уже наработаны партнерские связи с китайскими вузами: подписаны меморандум о взаимопонимании с университетом в Фучжоу, соглашение о сотрудничестве с университетом в Цюйфу, договоры о сотрудничестве с Шэньянскими педагогическим университетом и технологическим институтом. Полесский университет регулярно организует летние школы для студентов из Китая, стажировки белорусских студентов и преподавателей в китайских вузах.

"Сейчас на стадии заключения меморандум о сотрудничестве с Яньтайским университетом, есть намерения заключить договоры с научно-технологическим институтом в округе Дунъин и международным колледжем в провинции Гуанси. Мы уверены, что членство в Ассоциации будет способствовать расширению международных контактов, совместной научно-исследовательской деятельности, обмену преподавательскими кадрами и развитию студенческой мобильности", - подытожила начальник отдела по связям с общественностью ПолесГУ.-0-