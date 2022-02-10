Поликлиники Брестской области приняли в выходные 10 тыс. человек

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поликлиники в Брестской области приняли в минувшие выходные 10 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня во время встречи с трудовым коллективом Брестского мясокомбината председатель облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брестчина первая в республике ввела для поликлиник семидневку. И в прошлые выходные, в субботу и воскресенье, по всей области пришли 10 тыс. человек. Что было бы в понедельник, если бы мы вовремя не сориентировались? Были бы журналисты, фейки, змеиные хвосты перед поликлиниками и ФАПами. Может, кто-то и столкнулся с этим, но уже все, нет этого - вышли на русло, вовремя сообразили", - сказал губернатор.

Во время встречи обсуждался проект изменений и дополнений в Конституцию и предстоящий референдум. Юрий Шулейко считает разумным придать конституционный статус норме, рекомендующей гражданам заботиться о сохранении своего здоровья. Он отметил активность прививочной кампании в регионе, в том числе среди членов коллектива мясокомбината. "Сегодня Брестская область лидер по прививкам, в том числе Брест, который долго "буксовал". Сам я прививался четыре раза. Да, переболел омикроном, но достаточно легко: была температура 37 градусов один день, и фактически мог уже выйти на работу, но соблюдал санитарный режим", - поделился руководитель области.

В стране и регионе на здравоохранение тратятся колоссальные средства. "Мы за прошлый год на борьбу с пандемией потратили Br120 млн - из областного и республиканского бюджетов. Условно, это две школы на 1 тыс. мест могли построить, или несколько детских садов, заасфальтировать километры дорог, или инфраструктуру какую-то сохранить. А сколько выплачено по больничным листам! Все это государственные деньги. Поэтому мы должны ввести в Конституцию пункт об ответственности каждого за свое здоровье. Тем более государство предоставляет гражданину возможность бесплатно пройти диспансеризацию в рабочий день", - заметил Юрий Шулейко.

Он также назвал несколько капиталоемких объектов системы здравоохранения региона, куда потребуются инвестиции в ближайшие годы. Среди них - строительство нового хирургического корпуса Брестской областной больницы и капремонт Пинской центральной больницы - многопрофильного стационара, где медицинскую помощь оказывают не только городским жителям, но и населению нескольких ближайших районов. По предварительной оценке, на модернизацию этого межрегионального медицинского центра понадобится порядка Br70 млн.-0-