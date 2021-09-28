Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 185 тыс. жителей Минской области

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 185 тыс. жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщили БЕЛТА в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

"Первой дозой вакцины от коронавируса в Минской области уже привито более 258 тыс. жителей, из них более 185 тыс. завершили полный курс. Наиболее активно вакцинируются работники организаций здравоохранения. Первую прививку получили 85,8% медиков столичного региона, более 80% прошли полный курс вакцинации, тем самым подтверждая целесообразность и необходимость ее выполнения. Активно прививаются работники учреждений социального обслуживания - их уже 74%. Помимо этого, особое внимание уделяется людям старше 61 года и гражданам с хроническими заболеваниями, у которых риск осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции значительно выше. Среди них первую прививку получили 41% и 42,6% соответственно", - рассказали в центре.

Активнее всего иммунизируются жители Березинского, Крупского, Несвижского, Пуховичского, Стародорожского, Столбцовского (почти 28%), Червенского районов и Жодино, где привито более 20% населения. В Борисовском, Мядельском и Солигорском районах вакцинировано чуть более 15% населения.

Вакцинация - наиболее эффективный и действенный способ управления эпидемическим процессом, в значительной мере снижающий риск развития осложнений и тяжелого течения заболевания. "Каждый гражданин должен понимать, что, формируя индивидуальный иммунитет посредством вакцинации, он защищает не только себя, но и свою семью, а также вносит вклад в формирование коллективного иммунитета", - добавили в центре.-0-