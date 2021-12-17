Полонез, мазурка, полька: в Гомеле прошел кадетский бал

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной кадетский новогодний бал собрал сегодня в Гомеле во Дворце культуры железнодорожников 160 прекрасных леди и галантных кавалеров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда попадаешь на такое мероприятие, словно переносишься в 19 век. Девушки в длинных воздушных платьях, парни - в форме, офицеры", - поделилась перед началом торжества Кристина Дубина из Гомельского кадетского училища. Она призналась, что уже была участницей бала, но кадетского - впервые. "Подготовка была достаточно долгой, много репетиций - в училище, во Дворце культуры. Сначала было сложно, потом вошли в ритм. Не обошлось и без экстремальных ситуаций - например, вопрос с платьем решился буквально за полтора дня до бала", - рассказала девушка.

Последние приготовления, и распорядитель бала объявляет первый церемониальный танец - полонез.

Участников светского раута приветствовали почетные гости: председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Геннадий Соловей подчеркнул, что во все времена бал - это прежде всего праздник. А сегодняшний праздник открыл череду региональных событий новогодней акции "Наши дети". "Сегодня мы возрождаем традиции проведения балов, которые были заложены в далекие времена. И хотелось бы, чтобы на балах, как и много веков назад, велись интересные интеллектуальные беседы, чтобы появилась реальная альтернатива для проведения досуга без телефонов и компьютеров", - сказал губернатор.

Он вручил награды лучшим их лучших кадетов - за успехи в олимпиадном движении, за отличную учебу и активное участие в жизни кадетского училища, за высокие достижения в спорте.

Директор Гомельского кадетского училища Дмитрий Григоренко добавил, что балы воспитывают в человеке вежливость, учтивость, учат добрым манерам. Он подчеркнул, что в училище особое внимание уделяют хореографии. И сегодняшний бал - отличная возможность для молодежи продемонстрировать свои навыки, умения.

Овациями встретил зал офицерский вальс. Под чарующую музыку камерного оркестра Гомельской областной филармонии под руководством маэстро Андрея Глазенкова пары исполнили мазурку, польку, кадриль и другие танцы.

Участники восьми пар - учащиеся четвертого курса - претендовали на звание короля и королевы бала. После танцев, ответов на вопросы назвали победителей. Ими стали Даниил Георгиевский и Алеся Лихошапка.

"Я уже третий раз на балу. И пусть он не в новинку, все равно было волнение. Мой любимый танец - это вальс. Смотрится фантастически", - поделился Даниил Георгиевский.

Завершилось торжество поздравлениями с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки.-0-

Фото Сергея Холодилина