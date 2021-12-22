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22 декабря 2021, 17:18

Полонез, вальс, кадриль: в Коссовском дворце провели областной новогодний бал для молодежи

Фото из архива
Фото из архива
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22 декабря, Ивацевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в Коссовском дворце сегодня состоялся новогодний бал для талантливой молодежи Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Новогодний бал в регионе организовали в третий раз, однако он впервые проходит в стенах дворца Пусловских. На торжество получили приглашения 50 юношей и девушек. Это лучшие студенты четырех университетов региона, учащиеся областного лицея им. П.М.Машерова, областного кадетского училища и других учреждений образования. Среди них - победители олимпиад и конкурсов, спортивных турниров, авторы инновационных проектов.

"Здесь собрались лучшие представители молодежи: студенты и учащиеся нашей области. Это те, кто будет строить будущее нашего государства. Глубоко символично, что мы вас собрали в историческом месте, жемчужине Брестской области и республики. Коссовский дворец был возрожден по инициативе Президента. Сюда вложены большие деньги, чтобы мы могли гордиться своим прошлым", - сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Он поздравил юношей и девушек с приближающимся Новым годом, пожелал быть здоровыми и успешными.

Главной танцевальной площадкой стал белый зал дворца. Перед началом бала молодые люди оживленно беседовали друг с другом, но на их лицах было заметно волнение. Школьница Ирина Шемет из Ганцевичей призналась, что переживает особые эмоции. "Одновременно приятно и волнительно. Было тяжело готовиться: танцы непростые, сложно запомнить много элементов и движений. Но быть здесь очень интересно, это классный опыт. Никогда раньше не была в Коссовском дворце. Под большим впечатлением, все так красиво", - поделилась впечатлениями девушка.

Не скрывали своего волнения и юноши. Учащийся Брестского областного кадетского училища Павел Кондрашук сравнил подготовку к балу с усердными тренировками к соревнованиям. "На тренировках столько не тренируемся, физически было непросто. Хотя в училище мы учим танцы. Но мне интересно. Горжусь, что представляю свое училище, - рассказал юноша. - В Коссово раньше не бывал, но очень хотел приехать. Мне рассказывали, как здесь красиво. И теперь я сам все это увидел".

Начался бал с полонеза. Также молодые люди кружились в вальсе, танцевали лансье, польку, полночную кадриль и другие классические бальные танцы. Все их переживания остались позади, когда юноши и девушки погрузились в музыку.-0-

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