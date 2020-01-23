"Полоцк-Стекловолокно" в 2019 году увеличило на 30% инвестиции в модернизацию

23 января, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" направило в 2019 году на модернизацию производства свыше Br30 млн, что на 30% больше, чем в 2018 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Роман Близнев.

Роман Близнев и оператор Алексей Мурашко. Фото из архива

ОАО "Полоцк-Стекловолокно"

"Для предприятия это серьезная сумма, инвестированная за счет собственных ресурсов и кредитов банков. Она составляет примерно 15% всей выручки предприятия", - отметил главный инженер.

Оператор Герман Гордиенко за работой на шлихтовальной машине

Новый станок в цехе №9

Основные объекты, подлежавшие обновлению, - стекловаренные печи №7 и №1. "Их реконструкция была выполнена в кратчайшие сроки, так как основной объем продукции, производимой на этом оборудовании, отправляется на экспорт. Мы увеличили производительность печей. Например, для печи №7 стояла задача повысить этот показатель на 5%. Уже сейчас он достиг практически 15%. Снизилась энергоемкость. Для предприятия это важно, ведь в структуре себестоимости затраты на топливно-энергетические ресурсы занимают более 32%. Плюс ко всему мы продлили сроки эксплуатации печей. Уверен, что получим более качественный продукт", - констатировал Роман Близнев.

Ткач Вера Шнитко

На участке модернизированной сновальной машины, на которой установлены современные натяжные приборы

Модернизация затронула всю технологическую цепочку предприятия. В размоточно-крутильном цехе №8 были установлены 4 новые машины РТМ-08 общей стоимостью около 840 тыс. евро, новая шлихтовальная машина (около 700 тыс. евро), модернизирована сновальная машина. На ней установлены современные натяжные приборы германского производства, что позволит увеличить выпуск основ для электроизоляционных стеклотканей. В цеха финишной обработки закуплена установка для производства кремнеземного волокна, перемоточное оборудование, модернизированы линии финишной обработки тканей. В ткацкий цех №9 приобретены два разнотипных станка PICANOL для опытно-экспериментальных работ и поиска альтернативного поставщика оборудования. Один - для выпуска сеток, второй - для производства тяжелых (плотностью 600 - 1 тыс. г на 1 кв.м) кремнеземных тканей. Сейчас на них идут пуско-наладочные работы и апробация разных ассортиментов продукции.

Сновальщица Ольга Ковалева

"Ранее оборудование приобреталось в результате безальтернативных закупок у японских либо германских поставщиков - именно их производители зарекомендовали себя с наилучшей стороны в плане надежности и долговечности. А эта бельгийская фирма идет вместе с нами в отработку, чтобы обеспечить конкурсность при следующих закупках", - отметил Роман Близнев. По его мнению, результат (общие параметры, производительность, стабильность работы) будет виден уже через полгода-год.

За 2019 год ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выполнило все показатели, доведенные концерном "Белнефтехим". Рентабельность продаж составила 12,8%, темп роста объема производства промышленной продукции - 102,3%. Чистая прибыль достигла более Br20 млн. Показатель по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции на Br1 тыс. товарной продукции составил минус 1,2%. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной достиг 26,4%.-0-

Фото Александра Хитрова