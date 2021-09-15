Полоцк встретит участников образовательного проекта "Скориновские дни"

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 16 и 17 сентября в древнем городе пройдут республиканский культурно-образовательный проект "Скориновские дни в Полоцке - 2021" и национальный детский форум "Беларусь - страна возможностей", сообщили БЕЛТА организаторы.

В Полоцк планируют приехать порядка 250 школьников из Беларуси и российского Себежа. В первый день масштабного проекта, 16 сентября, проведут Скориновскую олимпиаду в полоцкой гимназии №1, которая носит имя белорусского первопечатника. Участникам (ученики 9-11-х классов) предстоит показать свои знания о прошлом страны - для ребят подготовили комплексную работу по истории Беларуси (эпоха Возрождения), Полоцка, биографии Франциска Скорины, истории книги и ее создания. Также учащиеся выступят в конкурсах риторов и исполнителей художественного произведения.

Национальный детский форум пройдет в стенах средней школы №18 имени Евфросинии Полоцкой. В нем примут участие представители детских (молодежных) парламентов и члены детской палаты Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации. Участников ожидают тренинги с детьми и взрослыми, открытые уроки у памятных мест Полоцка. После подведения итогов "Скориновских дней" лучшим вручат награды.

Организаторы мероприятий - Министерство образования, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи и управление по образованию Полоцкого райисполкома.-0-