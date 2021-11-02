Полоцкий лесной колледж переедет в новое здание к концу года

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке на территории и в здании бывшего торгово-технологического колледжа по ул.Пушкина, 2, активно идет ремонт. Совсем скоро здесь отметят новоселье педагоги и учащиеся Полоцкого государственного лесного колледжа, сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель райисполкома Игорь Маркович, сообщает БЕЛТА.
На обустройство зданий учебного корпуса и общежития выделено Br210 тыс. бюджетных средств. Ежедневно на объекте трудится более 20 человек. Приводится в порядок прилегающая территория, удалены аварийные деревья, заасфальтирован внутренний двор, завершается ремонт крыльца и обустройство входной группы.
"Большой фронт работ и внутри здания. Закуплено необходимое сантехническое оборудование, идет его установка и ремонт помещений, аудиторий. Новый проект освещения реализуется в актовом зале, а также в оформлении фасада здания. Отдельные службы уже приступили здесь к работе, завершить переезд планируется до конца текущего года", - рассказал Игорь Маркович.
Как сообщалось БЕЛТА, в здании бывшего учебного корпуса лесного колледжа будет историко-культурный центр при Спасо-Евфросиниевском монастыре. Также во время подготовки к проведению в 2025 году празднования 900-летия обители появятся гостиница для паломников и трапезная.-0-