Половину урожая Витебской области сформировали интеграционные структуры - Шерстнев

28 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Половину урожая зерновых Витебской области сформировали интеграционные структуры региона, заявил сегодня на областном празднике "Дажынкі" в Браславе председатель облисполкома Николай Шерстнев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вам по силам наращивать объемы продукции" - Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамi" Глава государства адресовал слова благодарности не только аграриям, но и работникам транспортных, перерабатывающих, промышленных предприятий, труженикам агросервиса, а также всем тем, кто помогал сельчанам в страду.

Губернатор отметил, что погода в северном регионе держит аграриев в постоянном тонусе, но специалисты смогли собрать хороший урожай. "В целом вес каравая области составил 980 тыс. т, что на треть больше прошлого года. Средняя урожайность зерна - 29,8 ц/га против 25,1 ц/га в 2018 году", - сказал Николай Шерстнев.

Основную прибавку обеспечили Оршанский район (118 тыс. т), Верхнедвинский (73 тыс. т), Поставский (54 тыс. т) и Витебский (100 тыс. т) районы. "Важно, что более половины урожая зерновых Витебской области (528 тыс. т) сформировали интеграционные структуры. Глубокская собрала 68 тыс. т, Полоцкая - 112 тыс. т, Витебская - 125 тыс. т. Лидером по валовому сбору зерна стала Оршанская интеграционная структура - 138 тыс. т", - добавил губернатор.

Во время праздника председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко зачитал приветствие участникам фестиваля-ярмарки от главы государства Александра Лукашенко.

На уборке урожая трудились 1,24 тыс. зерноуборочных экипажей, среди них 67 молодежных, 36 семейных. 319 экипажей комбайнеров превзошли тысячный намолот, рубеж в 2 тыс. покорился 24 экипажам, трехтысячный намолот преодолели 8. Кроме того, впервые в истории Витебской области появились 5 экипажей-четырехтысячников.

В Витебской области планируют создать единую систему управления АПК. В регионе были сформированы интеграционные структуры, объединившие по несколько хозяйств. Планируется, что единая система управления отраслью позволит сконцентрировать ресурсы для более эффективной работы и улучшить экономику хозяйств.-0-

Фото Олега Климовича