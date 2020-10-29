29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Полуфинал Могилевской лиги КВН пройдет 1 ноября во Дворце культуры области. Об этом БЕЛТА сообщил директор областного совета РМОО "Белорусская лига КВН" Виталий Кудасов.

В полуфинале примут участие 9 команд из Могилева, Витебска, Гомеля и Горок. Свое мастерство ребята продемонстрируют в двух испытаниях: визитная карточка и конкурс одного номера.

Сезон успешно стартовал в начале года, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации турнир пришлось перевести в режим онлайн. Игры 1/8 и 1/4 финала проходили в дистанционном формате.

"Это долгожданное для всех нас событие. Ребята соскучились по своим друзьям, живому общению. Да и выступления на сцене - это совсем другие эмоции, другая игра", - отметил Виталий Кудасов.

Начало игры в 17.00.-0-