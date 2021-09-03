Помидор весом более 1 кг вырастила хозяйка из Гродно

3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помидор-великан весом более 1 кг вырастили в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Помидор-великан вырос на приусадебном участке Галины Гойдь в городском микрорайоне Зарица. Урожай в этом году выдался хорошим. Но один из кустов порадовал особенно большими плодами - в 400, 500 и 700 граммов. Самый же большой завесил более 1 кг.

"На рекорд не замахивались. Купили семена на рынке, вырастили рассаду, перенесли ее в теплицу, ухаживали как обычно, разве что организовали капельный полив", - рассказала хозяйка.

Кстати, для нее это не первый гигантский овощ. Несколько лет назад хозяйка вырастила болгарский перец весом более 520 граммов. На то время самый большим перцем в мире был плод из Канады, потянувший на 695 граммов.

Впрочем, в Гродненской области часто устанавливаются своеобразные огородные рекорды. Например, в августе на традиционном празднике помидора в томатной столице региона Ивье прошел конкурс на самый большой плод. Помидор-победитель, представленный Анной Сафаревич, завесил 1,4 кг.-0-