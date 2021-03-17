Помощь спортсмену, строительство жилья - Шулейко провел прием граждан в Бресте

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко сегодня провел прием граждан. В связи с эпидемиологической обстановкой часть обратившихся свои вопросы задали по телефону, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, к Юрию Шулейко обратился многократный чемпион по армрестлингу Виктор Братченя. Брестский рукоборец воспитывает двоих детей, работает и при этом успевает готовиться к международным соревнованиям. Например, в этом году планирует выступить на чемпионатах Европы и мира, Кубке мира. Спортсмен попросил содействия в финансировании для подготовки к этим крупным стартам.

"Мы будем помогать. Занимайтесь, пожалуйста. Вся база для подготовки у вас есть. Деньги, которые нужны для поддержания физиологических и других аспектов, обязательно найдем", - сказал Юрий Шулейко.

Многодетная мама из агрогородка Клейники Брестского района интересовалась возможностью получить участок для строительства частного дома. Вместе с супругом они воспитывают четверых детей, двое из которых родились в прошлом году. Большой семье приходится тесниться в родительском доме, а хотелось бы жить в собственном. Однако в Клейниковском сельсовете пока нет участков для индивидуального строительства.

"Объективно подойдем с точки зрения законодательства. Учтем вашу просьбу с учетом формирования участков и льгот как многодетной семье, - подчеркнул председатель облисполкома. - Например, недалеко от Клейников в деревне Теребунь будем делить участки. Там уже есть инженерные сети (газ, электричество). Распределение участков начнется где-то в 2022 году". Юрий Шулейко порекомендовал молодой семье рассмотреть вариант со строительством квартиры.

Вопрос еще одной брестчанки был очень щепетильным, касался ее здоровья. А вот жительнице Барановичей, пытающейся оспорить завещание своей тети, исполнительная власть помочь не может. Решение таких дел в компетенции суда.

Возможностью пообщаться с Юрием Шулейко воспользовался пенсионер, проживающий в Южном городке областного центра. Мужчина задал несколько вопросов и высказал свои предложения по жизнеобеспечению микрорайона.-0-