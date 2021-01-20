Помощь вне расписания, или О буднях соцработника Лилии Слуцкой

Социальный работник Лилия Слуцкая - близкий человек для девяти своих подопечных-односельчан из агрогородка Марково. Они называют ее "наша Лилечка" и очень ждут в гости, чтобы поговорить по душам. А она спасает их от "снежной блокады", приносит лекарства, продукты и новости обо всем, что происходит, даже за океаном.

Помощь вне расписания

Лилия Владимировна говорит, что стала соцработником по воле случая, но вот уже 24 года каждый день убеждается: в этой профессии и есть ее настоящее призвание.

"Я родилась на Могилевщине. Еще со школы мечтала быть библиотекарем, как старшая сестра. Очень любила книги, да и сейчас, как выпадает свободная минутка, - сразу за чтение, - рассказывает она. - Еще до того, как стать соцработником, я прекрасно понимала: это непростой труд, в первую очередь физически. Но с пожилыми людьми всегда легко находила общий язык, да и сама мысль, что буду помогать и поддерживать их, меня вдохновляла".

Лилия Слуцкая не скрывает: в самом начале было сложно. Люди старшего возраста не всегда быстро идут на контакт, долго присматриваются к незнакомому человеку. Но день за днем она научилась понимать своих подопечных, а они - доверять ей. Сегодня наша героиня, не задумываясь, может сказать, что работа ей в радость.

Трудовые будни насыщенные. У Лилии Владимировны - 9 подопечных, причем все они - ее односельчане из агрогородка Марково.

"Рабочий день начинаю с обзвона. Зимой, особенно сейчас, в пандемию, больше всего волнует здоровье подопечных. Поэтому прихожу к ним всегда в маске, обрабатываю руки антисептиком. Все это нам выдают в территориальном центре, - уточняет соцработник Молодечненского районного территориального центра социального обслуживания населения. - Обязательно спрошу про настроение, что из продуктов купить. Составляю список - и вперед! Мой транспорт - велосипед. Сложно подсчитать, сколько километров намотала на нем за эти годы. Сейчас вот хожу пешком, по снегу-то неудобно ехать".

Каждого соцработник навещает дважды в неделю. Круг обязанностей, или, как сейчас принято говорить, социальных услуг, широкий. Если в квартире подопечного занимаешься в основном уборкой, то в частном доме забот прибавляется. Зимой - очистить от снега дорожки, принести дров, растопить печь, а летом - держать в порядке огород.

"Прошлой зимой почти не было снега, а в этом пришлось браться за лопату, чтобы мои бабушки и дедушки не оказались в снежной блокаде", - улыбается Лилия Слуцкая.

Не в службу, а в дружбу

Она не только по хозяйству и дому помогает, но и сопровождает подопечных в поликлинику, получает их лекарства по рецептам, покупает продукты и товары первой необходимости. Наша героиня уверена: не менее физической помощи ценна для ее бабушек и дедушек поддержка и общение по душам.

"Соцработник - тот, кто всегда поможет, мимо боли и страха не пройдет. Вот так бы я охарактеризовала свою профессию. Важно уметь выслушать, утешить, помочь добрым словом. Это не входит в перечень социальных услуг, но часто оказывается самым важным, - считает она. - Соцработник должен быть еще и хорошим психологом. Случается, все сделаешь по дому, собираешься уходить, а видишь - что-то беспокоит пожилого человека, тогда нужно задержаться и обязательно поговорить. И если после этого и тебе, и ему на сердце становится легче, значит, все было не напрасно".

С теплом и благодарностью отзываются о Лилии Владимировне ее подопечные, для которых за многие годы она стала родным человеком.

"Приедет к бабушке, которая у меня на попечении, дочь из России и слышит: "Вот сейчас моя Лилечка придет…", - улыбается соцработник. - Всегда ждут меня. Я последние новости расскажу, бывает, газеты с собой захвачу: почитаем и обсудим, что в мире происходит. Часто и сами мне совет дельный дадут".

Когда завершается рабочий день, Лилия Слуцкая спешит домой. Ее ждет муж, с которым прожили вместе 38 лет, воспитали двоих детей, дождались внуков. В потоке повседневных дел женщина находит время и на свои увлечения - чтение, садоводство. Везде успевает: на работе в числе лучших, дома внимательная, заботливая хозяйка. Не первый год Лилия Владимировна входит в местный Совет депутатов, а недавно ее избрали делегатом Всебелорусского народного собрания.

"Чтобы подготовить вопросы, есть еще время, - говорит она. - Обязательно перед этим пообщаюсь с односельчанами, спрошу, что волнует их. Скорее всего, это будут какие-то житейские дела, но не стоит приуменьшать их значение".

Почти 24 года Лилия Слуцкая трудится социальным работником в ГУ "Молодечненский районный территориальный центр социального обслуживания населения". Сейчас у нее на попечении 9 пожилых людей.

Марина ВАЛАХ,

газета 7 Дней. -0-