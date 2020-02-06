Попробовать себя в IT-профессиях предложат школьникам на фестивале в Гродно

6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попробовать себя в IT-профессиях предложат школьникам на фестивале науки и цифровых технологий DigiPhys 3.0 в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Молодых людей, которым интересна физика, информатика, электроника и робототехника, ждут в университете 8 февраля. Фестиваль проводится в третий раз. Сейчас его формат решили немного изменить. "Торжественной части и докладов не будет. Гости смогут сразу окунуться в атмосферу науки и технологий", - рассказал декан физико-технического факультета Андрей Герман. Он подчеркнул, что практическая часть фестиваля предусматривает более 20 увлекательных демонстраций, мастер-классов и экскурсий от ученых и студентов университета, а также от партнеров.

Школьникам предложат попробовать себя в различных IT-профессиях. Например, в качестве разработчика программного обеспечения или веб-дизайнера. Они также получат возможность обучить искусственный интеллект и получить электричество из фруктов и овощей. Юные физики увидят в работе 3D-принтер, манипулятор с техническим зрением, мобильного робота, цифровую лабораторию и другое уникальное оборудование. Кроме того, гости на практике узнают о работе инженера-программиста и робототехника.

Для учащихся выпускных классов преподаватели физико-технического факультета проведут профориентационные консультации. Будущие абитуриенты смогут узнать, какой путь выбрать, чтобы стать инженером-программистом, робототехником, электроником, энергетиком или электромехаником. Выпускники узнают о современных и престижных специальностях - "компьютерная физика", "промышленные работы и робототехнические комплексы", "информационно-измерительная техника". В программе также экскурсия по университету.

Во время фестиваля проведут областной этап XI Республиканского конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи "Техноинтеллект".

Участие в фестивале бесплатное. Необходимо лишь пройти регистрацию на портале физико-технического факультета. В прошлом году фестиваль посетили свыше 3 тыс. гостей.-0-