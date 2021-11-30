Портативный УЗИ-аппарат и видеогастроскоп поставили в Столинскую райбольницу

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинскую центральную районную больницу поступило новое оборудование для диагностики заболеваний - портативный УЗИ-аппарат и видеогастроскоп, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач ЦРБ Виктор Мойсюк.

УЗИ-аппарат стоимостью Br42 тыс. закуплен за счет республиканского бюджета по проекту борьбы с COVID-19. Оборудование передает на монитор изображение высокого качества. "Его преимущество в том, что оно мобильное. Этот аппарат можем перевозить в любое отделение и выполнять обследование пациентов, которые малоподвижны или прикованы к постели. Диагностировать можно органы грудной клетки, брюшной полости. Хорошо видны сосуды, мягкие ткани и лимфоузлы", - рассказал о новинке Виктор Мойсюк.

Главный врач добавил, что два года назад главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома закупило в Столинскую райбольницу эндовидеостойку фирмы Olympus для проведения колоноскопии. Теперь ее доукомплектовали видеогастроскопом. Оборудование обошлось областному бюджету в Br71 тыс.

"Сейчас у нас две эндоскопические стойки. Одна стоит в поликлинике. А вторая была закуплена в 2011 году, она находится в стационаре. Учитывая величину нашего района - практически 72 тыс. жителей, - стационар рассчитан на 301 койку. Пациенты осматриваются на месте, их не нужно возить в поликлинику. На этом оборудовании можем смотреть всю патологию пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также предопухолевые и опухолевые заболевания, брать биопсию, удалять полипы. Для меня, как для хирурга, важно, что можно выполнять эндоскопический гемостаз, то есть останавливать кровотечения при язве желудка", - подчеркнул Виктор Мойсюк.

Столинская райбольница в перспективе планирует обновить видеолапароскопическую стойку, которая работает еще с 2004 года. "Около 30-35% всех операций на брюшной полости выполняем лапароскопически. Делаем и диагностику. Благодаря нашему бережному отношению эта стойка работает, но уже нужно обновляться. Сейчас основные средства брошены на борьбу с COVID-19, но на ближайшие годы будем планировать ее закупку", - сказал главврач ЦРБ.-0-